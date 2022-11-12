عربي
https://sputnikarabic.ae/20221112/الرئيس-الإيراني-يؤكد-ترحيبه-بتعزيز-التعاون-بين-موسكو-وطهران-في-منطقة-أوراسيا-1070103426.html
الرئيس الإيراني يؤكد ترحيبه بتعزيز التعاون بين موسكو وطهران في منطقة أوراسيا
الرئيس الإيراني يؤكد ترحيبه بتعزيز التعاون بين موسكو وطهران في منطقة أوراسيا
رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برغبة موسكو في تعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران وخاصة في مجال البنية التحتية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T18:54+0000
2022-11-12T18:54+0000
العالم
روسيا
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291738_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_8962b23bbacc5386abfaef8bc05fc8c8.jpg
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر بيان الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت.وقال البيان إن رئيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي، ناقشا خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام في منطقة أوراسيا من خلال تطوير التعاون في مجال الترانزيت.ولفت البيان إلى ترحيب الرئيس الإيراني بتوسيع روابط البنية التحتية بما في ذلك تعزيز وتطوير خطوط النقل في منطقة أوراسيا لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي في المنطقة.وأشار رئيسي إلى زيادة وتيرة الزيارات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا على أهمية المشاورات السياسية والاقتصادية بين طهران وموسكو ودورها في تحسين مستوى العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين.يذكر أن الكرملين، أعلن في وقت سابق اليوم، أن بوتين بحث هاتفيا عدة ملفات مع نظيره الإيراني، وأنه تم مناقشة عدد من القضايا السياسية المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية، مع التركيز على قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
https://sputnikarabic.ae/20221109/شمخاني-يؤكد-خلال-لقائه-مع-باتروشيف-دعم-إيران-لأي-مبادرة-تؤدي-إلى-وقف-إطلاق-النار-بين-روسيا-1069976585.html
https://sputnikarabic.ae/20221112/بوتين-ورئيسي-يبحثان-هاتفيا-التعاون-المشترك-في-الملفات-السياسية-والاقتصادية--1070099574.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291738_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_eac6d2d4736ae8ed49931a82fae8a945.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, إيران, أخبار إيران
العالم, روسيا, إيران, أخبار إيران

الرئيس الإيراني يؤكد ترحيبه بتعزيز التعاون بين موسكو وطهران في منطقة أوراسيا

18:54 GMT 12.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برغبة موسكو في تعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران وخاصة في مجال البنية التحتية.
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر بيان الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت.
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
شمخاني يؤكد خلال لقائه مع باتروشيف دعم إيران لأي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
9 نوفمبر, 11:01 GMT
وقال البيان إن رئيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي، ناقشا خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام في منطقة أوراسيا من خلال تطوير التعاون في مجال الترانزيت.
ولفت البيان إلى ترحيب الرئيس الإيراني بتوسيع روابط البنية التحتية بما في ذلك تعزيز وتطوير خطوط النقل في منطقة أوراسيا لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية
17:23 GMT
وأشار رئيسي إلى زيادة وتيرة الزيارات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا على أهمية المشاورات السياسية والاقتصادية بين طهران وموسكو ودورها في تحسين مستوى العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين.
يذكر أن الكرملين، أعلن في وقت سابق اليوم، أن بوتين بحث هاتفيا عدة ملفات مع نظيره الإيراني، وأنه تم مناقشة عدد من القضايا السياسية المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية، مع التركيز على قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала