https://sputnikarabic.ae/20221112/الرئيس-الإيراني-يؤكد-ترحيبه-بتعزيز-التعاون-بين-موسكو-وطهران-في-منطقة-أوراسيا-1070103426.html
الرئيس الإيراني يؤكد ترحيبه بتعزيز التعاون بين موسكو وطهران في منطقة أوراسيا
الرئيس الإيراني يؤكد ترحيبه بتعزيز التعاون بين موسكو وطهران في منطقة أوراسيا
رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برغبة موسكو في تعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران وخاصة في مجال البنية التحتية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T18:54+0000
2022-11-12T18:54+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر بيان الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت.وقال البيان إن رئيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي، ناقشا خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام في منطقة أوراسيا من خلال تطوير التعاون في مجال الترانزيت.ولفت البيان إلى ترحيب الرئيس الإيراني بتوسيع روابط البنية التحتية بما في ذلك تعزيز وتطوير خطوط النقل في منطقة أوراسيا لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي في المنطقة.وأشار رئيسي إلى زيادة وتيرة الزيارات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا على أهمية المشاورات السياسية والاقتصادية بين طهران وموسكو ودورها في تحسين مستوى العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين.يذكر أن الكرملين، أعلن في وقت سابق اليوم، أن بوتين بحث هاتفيا عدة ملفات مع نظيره الإيراني، وأنه تم مناقشة عدد من القضايا السياسية المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية، مع التركيز على قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
https://sputnikarabic.ae/20221109/شمخاني-يؤكد-خلال-لقائه-مع-باتروشيف-دعم-إيران-لأي-مبادرة-تؤدي-إلى-وقف-إطلاق-النار-بين-روسيا-1069976585.html
https://sputnikarabic.ae/20221112/بوتين-ورئيسي-يبحثان-هاتفيا-التعاون-المشترك-في-الملفات-السياسية-والاقتصادية--1070099574.html
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العالم, روسيا, إيران, أخبار إيران
العالم, روسيا, إيران, أخبار إيران
الرئيس الإيراني يؤكد ترحيبه بتعزيز التعاون بين موسكو وطهران في منطقة أوراسيا
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رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برغبة موسكو في تعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران وخاصة في مجال البنية التحتية.
طهران - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر بيان الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت.
وقال البيان إن رئيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي، ناقشا خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام في منطقة أوراسيا من خلال تطوير التعاون في مجال الترانزيت.
ولفت البيان إلى ترحيب الرئيس الإيراني
بتوسيع روابط البنية التحتية بما في ذلك تعزيز وتطوير خطوط النقل في منطقة أوراسيا لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
وأشار رئيسي إلى زيادة وتيرة الزيارات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا على أهمية المشاورات السياسية والاقتصادية بين طهران وموسكو ودورها في تحسين مستوى العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين.
يذكر أن الكرملين، أعلن في وقت سابق اليوم، أن بوتين بحث هاتفيا عدة ملفات مع نظيره الإيراني، وأنه تم مناقشة عدد من القضايا السياسية
المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية، مع التركيز على قطاع النقل والخدمات اللوجستية.