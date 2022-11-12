https://sputnikarabic.ae/20221112/السفيرة-الأمريكية-لدى-الناتو-تؤكد-أن-الولايات-المتحدة-تأمل-في-بدء-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1070091425.html
السفيرة الأمريكية لدى الناتو تؤكد أن الولايات المتحدة تأمل في بدء محادثات السلام بشأن أوكرانيا قريبا
السفيرة الأمريكية لدى الناتو تؤكد أن الولايات المتحدة تأمل في بدء محادثات السلام بشأن أوكرانيا قريبا
قالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تأمل في أن تجري مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا في المستقبل القريب، لكنها... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T14:08+0000
2022-11-12T14:08+0000
2022-11-12T14:08+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت سميث لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: إن "الولايات المتحدة تريد من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تهيئة الظروف للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا".ووفقا لسميث، يمكن لموسكو إنهاء الأزمة الأوكرانية في اليوم التالي إذا أرادت ذلك.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو إن موسكو لا تطرح أي شروط مسبقة للمفاوضات مع أوكرانيا ، لكن يجب على كييف إظهار حسن النية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا "منفتحة على الاتصالات"، لكن أوكرانيا "قننت عدم استمرار المفاوضات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
السفيرة الأمريكية لدى الناتو تؤكد أن الولايات المتحدة تأمل في بدء محادثات السلام بشأن أوكرانيا قريبا
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قالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تأمل في أن تجري مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا في المستقبل القريب، لكنها تعتقد أن كييف يجب أن تحدد شروط المحادثات.
وقالت سميث لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: إن "الولايات المتحدة تريد من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تهيئة الظروف للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا".
ووفقا لسميث، يمكن لموسكو إنهاء الأزمة الأوكرانية في اليوم التالي إذا أرادت ذلك.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو إن موسكو لا تطرح أي شروط مسبقة للمفاوضات مع أوكرانيا ، لكن يجب على كييف إظهار حسن النية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا "منفتحة على الاتصالات"، لكن أوكرانيا "قننت عدم استمرار المفاوضات".