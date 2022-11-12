https://sputnikarabic.ae/20221112/السفير-الكولومبي-لدى-موسكو-هناك-اتصالات-وتواصل-دائم-بين-البلدين-بشأن-الطائرات-العسكرية-1070082320.html
السفير الكولومبي لدى موسكو: هناك اتصالات وتواصل دائم بين البلدين بشأن الطائرات العسكرية
السفير الكولومبي لدى موسكو: هناك اتصالات وتواصل دائم بين البلدين بشأن الطائرات العسكرية
كشف السفير الكولومبي لدى موسكو، هيكتور إيسيدرو أريناس نيرا، عن اتصالات وتواصل مستمر بين الجيشين الروسي والكولومبي في موضع شراء وصيانة معدات طائرات الهليكوبتر... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T07:37+0000
2022-11-12T07:37+0000
2022-11-12T07:37+0000
العالم
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وأشار الدبلوماسي إلى أن كولومبيا تشتري طائرات هليكوبتر من طراز "مي-17 و18" من موسكو منذ فترة طويلة ويأتي متخصصون روس إلى البلاد لمساعدة المتخصصين لدينا في تعلم كيفية صيانة هذه الطائرات. وأضاف السفير الكولومبي بالقول: "هناك صعوبات بسبب الخدمات اللوجستية، حيث يتم نقل الطائرات عن طريق البحر وقد نمت تكلفة التأمين بشكل كبير وارتفعت الأسعار".وردا على سؤال عما إذا كانت بوغوتا ربما ستشتري عددًا أقل من طائرات الهليكوبتر من روسيا بسبب مشكلات لوجستية، قال أريناس إن هذا الموضوع مرتبط جدًا بالسوق وكل ما يتعلق بالمسائل اللوجستية. وتابع السفير: "هناك 50 مروحية روسية الصنع في كولومبيا، منها 24 تستخدم لنقل الجيش. أما طائرات الهليكوبتر الـ 26 المتبقية فتديرها شركات خاصة وهي ضرورية لنقل المدنيين والبضائع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفير الكولومبي لدى موسكو: هناك اتصالات وتواصل دائم بين البلدين بشأن الطائرات العسكرية
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كشف السفير الكولومبي لدى موسكو، هيكتور إيسيدرو أريناس نيرا، عن اتصالات وتواصل مستمر بين الجيشين الروسي والكولومبي في موضع شراء وصيانة معدات طائرات الهليكوبتر الروسية، مؤكدا أن هناك صعوبات تتعلق باللوجستيات.
وأشار الدبلوماسي إلى أن كولومبيا تشتري طائرات هليكوبتر من طراز "مي-17 و18" من موسكو منذ فترة طويلة ويأتي متخصصون روس إلى البلاد لمساعدة المتخصصين لدينا في تعلم كيفية صيانة هذه الطائرات.
وأضاف السفير الكولومبي بالقول: "هناك صعوبات بسبب الخدمات اللوجستية، حيث يتم نقل الطائرات عن طريق البحر وقد نمت تكلفة التأمين بشكل كبير وارتفعت الأسعار".
وردا على سؤال عما إذا كانت بوغوتا ربما ستشتري عددًا أقل من طائرات الهليكوبتر من روسيا بسبب مشكلات لوجستية، قال أريناس إن هذا الموضوع مرتبط جدًا بالسوق وكل ما يتعلق بالمسائل اللوجستية.
وتابع السفير: "هناك 50 مروحية روسية الصنع في كولومبيا، منها 24 تستخدم لنقل الجيش. أما طائرات الهليكوبتر الـ 26 المتبقية فتديرها شركات خاصة وهي ضرورية لنقل المدنيين والبضائع".