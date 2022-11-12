https://sputnikarabic.ae/20221112/السويد-توضح-موقفها-من-نشر-أسلحة-نووية-على-أراضيها-بعد-انضمامها-إلى-الناتو-1070084371.html

السويد توضح موقفها من نشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى الناتو

السويد توضح موقفها من نشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى الناتو

أكد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن بلاده لن تنشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T09:47+0000

2022-11-12T09:47+0000

2022-11-12T09:47+0000

السويد

الناتو

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg

وقال بيلستروم لوكالة "تي تي" المحلية، أمس الجمعة، إن "ستوكهولم ستحذو حذو جارتيها، الدنمارك والنرويج، اللتين لا توجد على أراضيهما أسلحة نووية".وجاء ذلك ردا على ما ذكرته صحيفة "بروليتارين" (Proletären) السويدية، الأربعاء الماضي، أنه بعد الانضمام إلى "الناتو"، ستظهر الأسلحة النووية والقواعد العسكرية الأمريكية على أراضي البلاد.وألمحت الصحيفة إلى أن السويد لن تكون قادرة على تجنب نشر القواعد العسكرية وأسلحة الناتو النووية، رغم تأكيد ستوكهولم مراراً أنها "ستحذو حذو الدنمارك والنرويج ولن تنشر قواعد عسكرية دائمة".ووفقا للصحيفة، حث القائد العام للقوات المسلحة السويدية ميخائيل بيدين، رئيس الوزراء أولف كريسترسون على عدم إبداء أي تحفظات بشأن عضوية الناتو.يذكر أن فنلندا والسويد تقدمتا بطلب الانضمام إلى الناتو في مايو/ أيار الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20220906/الخارجية-الروسية-رد-موسكو-على-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-سيعتمد-على-نشر-قواعد-أجنبية-هناك-1067344745.html

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السويد, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن