https://sputnikarabic.ae/20221112/القوات-الأوكرانية-تقصف-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1070080556.html
القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم السبت، أنّ القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T03:20+0000
2022-11-12T03:20+0000
2022-11-12T03:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وجاء في البيان، "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 01.45 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخان)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
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قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم السبت، أنّ القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين من منظومة" هيمارس" الأمريكية على مدينة ستخانوف بلوغانسك.
لوغانسك - سبوتنيك. وجاء في البيان، "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية
، في الساعة 01.45 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخان)".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.