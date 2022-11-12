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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221112/القوات-الأوكرانية-تقصف-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1070080556.html
القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم السبت، أنّ القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T03:20+0000
2022-11-12T03:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وجاء في البيان، "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 01.45 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخان)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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جمهورية لوغانسك الشعبية
جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

03:20 GMT 12.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك
جنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم السبت، أنّ القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين من منظومة" هيمارس" الأمريكية على مدينة ستخانوف بلوغانسك.
لوغانسك - سبوتنيك. وجاء في البيان، "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 01.45 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخان)".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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