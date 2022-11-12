https://sputnikarabic.ae/20221112/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-نوفايا-كاخوفكا-في-خيرسون-أثناء-إجلاء-السكان-1070086264.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا في خيرسون أثناء إجلاء السكان
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا في خيرسون أثناء إجلاء السكان
قال فلاديمير ليونتيف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تقصف المناطق الوسطى من نوفا كاخوفكا، والتي من المقرر إجلاء... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T11:31+0000
2022-11-12T11:31+0000
2022-11-12T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية
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وأضاف ليونتيف "اليوم تم قصف وسط المدينة، القصف مستمر في الوقت الحالي"، مضيفا أنه "أن القصف يتم بالضبط في لحظة إجلاء السكان".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، إعادة انتشار أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مشيرة إلى إخلاء الضفة اليمنى للنهر من المعدات العسكرية كافة.وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تُترَك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
https://sputnikarabic.ae/20221112/السلطات-مدينة-هينيتشيسك-ستصبح-العاصمة-الإدارية-المؤقتة-لمنطقة-خيرسون-1070080189.html
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روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا في خيرسون أثناء إجلاء السكان
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قال فلاديمير ليونتيف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تقصف المناطق الوسطى من نوفا كاخوفكا، والتي من المقرر إجلاء حوالي 200 شخص منها.
وأضاف ليونتيف "اليوم تم قصف وسط المدينة، القصف مستمر في الوقت الحالي"، مضيفا أنه "أن القصف يتم بالضبط في لحظة إجلاء السكان
".
وتواصل القوات الأوكرانية
قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، إعادة انتشار أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مشيرة إلى إخلاء الضفة اليمنى للنهر من المعدات العسكرية كافة.
وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تُترَك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.