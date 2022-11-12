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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221112/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-نوفايا-كاخوفكا-في-خيرسون-أثناء-إجلاء-السكان-1070086264.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا في خيرسون أثناء إجلاء السكان
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا في خيرسون أثناء إجلاء السكان
قال فلاديمير ليونتيف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تقصف المناطق الوسطى من نوفا كاخوفكا، والتي من المقرر إجلاء... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T11:31+0000
2022-11-12T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية
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وأضاف ليونتيف "اليوم تم قصف وسط المدينة، القصف مستمر في الوقت الحالي"، مضيفا أنه "أن القصف يتم بالضبط في لحظة إجلاء السكان".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، إعادة انتشار أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مشيرة إلى إخلاء الضفة اليمنى للنهر من المعدات العسكرية كافة.وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تُترَك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
https://sputnikarabic.ae/20221112/السلطات-مدينة-هينيتشيسك-ستصبح-العاصمة-الإدارية-المؤقتة-لمنطقة-خيرسون-1070080189.html
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روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا في خيرسون أثناء إجلاء السكان

11:31 GMT 12.11.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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قال فلاديمير ليونتيف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تقصف المناطق الوسطى من نوفا كاخوفكا، والتي من المقرر إجلاء حوالي 200 شخص منها.
وأضاف ليونتيف "اليوم تم قصف وسط المدينة، القصف مستمر في الوقت الحالي"، مضيفا أنه "أن القصف يتم بالضبط في لحظة إجلاء السكان".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، إعادة انتشار أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مشيرة إلى إخلاء الضفة اليمنى للنهر من المعدات العسكرية كافة.
وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تُترَك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات: مدينة هينيتشيسك ستصبح العاصمة الإدارية المؤقتة لمقاطعة خيرسون
01:12 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
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