https://sputnikarabic.ae/20221112/المدعون-العامون-السويسريون-يتلقون-شكوى-بشأن-تسريب-زيارة-رئيس-البلاد-لأوكرانيا-1070086047.html
المدعون العامون السويسريون يتلقون شكوى بشأن تسريب زيارة رئيس البلاد لأوكرانيا
المدعون العامون السويسريون يتلقون شكوى بشأن تسريب زيارة رئيس البلاد لأوكرانيا
قال مكتب المدعي العام السويسري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه تلقى شكوى جنائية من وزارة الخارجية بشأن معلومات حول زيارة رئيس البلاد، إغنازيو كاسيس، إلى... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T11:27+0000
2022-11-12T11:27+0000
2022-11-12T11:27+0000
العالم
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وقال المكتب إن "مكتب المدعي العام السويسري يؤكد أنه تلقى شكوى لفتح قضية جنائية في هذا الأمر. وقد تم رفع الشكوى من قبل وزارة الخارجية الفيدرالية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في إفشاء أسرار رسمية".ووفقا لمكتب المدعي العام فإن الشكوى قيد النظر، بينما يقوم المدعون بتقييمها من حيث كونها قضية جنائية محتملة.وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وصل كاسيس إلى أوكرانيا للحصول على لمحة عامة عن القتال والوضع الإنساني. ظل التخطيط للزيارة طي الكتمان، لكن المعلومات المتعلقة بالرحلة سربت إلى إحدى الصحف السويسرية.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الرئيس-السويسري-يصل-إلى-أوكرانيا-1069261975.html
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العالم
المدعون العامون السويسريون يتلقون شكوى بشأن تسريب زيارة رئيس البلاد لأوكرانيا
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قال مكتب المدعي العام السويسري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه تلقى شكوى جنائية من وزارة الخارجية بشأن معلومات حول زيارة رئيس البلاد، إغنازيو كاسيس، إلى أوكرانيا تم تسريبها للصحافة.
وقال المكتب إن "مكتب المدعي العام السويسري يؤكد أنه تلقى شكوى لفتح قضية جنائية في هذا الأمر. وقد تم رفع الشكوى من قبل وزارة الخارجية الفيدرالية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في إفشاء أسرار رسمية".
ووفقا لمكتب المدعي العام فإن الشكوى قيد النظر، بينما يقوم المدعون بتقييمها من حيث كونها قضية جنائية محتملة.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وصل كاسيس إلى أوكرانيا للحصول على لمحة عامة عن القتال والوضع الإنساني. ظل التخطيط للزيارة طي الكتمان، لكن المعلومات المتعلقة بالرحلة سربت إلى إحدى الصحف السويسرية.