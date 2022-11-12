عربي
https://sputnikarabic.ae/20221112/المدعون-العامون-السويسريون-يتلقون-شكوى-بشأن-تسريب-زيارة-رئيس-البلاد-لأوكرانيا-1070086047.html
المدعون العامون السويسريون يتلقون شكوى بشأن تسريب زيارة رئيس البلاد لأوكرانيا
المدعون العامون السويسريون يتلقون شكوى بشأن تسريب زيارة رئيس البلاد لأوكرانيا
قال مكتب المدعي العام السويسري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه تلقى شكوى جنائية من وزارة الخارجية بشأن معلومات حول زيارة رئيس البلاد، إغنازيو كاسيس، إلى... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T11:27+0000
2022-11-12T11:27+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053307829_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_6b50c394c61d82facb5cb25803123a87.jpg
وقال المكتب إن "مكتب المدعي العام السويسري يؤكد أنه تلقى شكوى لفتح قضية جنائية في هذا الأمر. وقد تم رفع الشكوى من قبل وزارة الخارجية الفيدرالية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في إفشاء أسرار رسمية".ووفقا لمكتب المدعي العام فإن الشكوى قيد النظر، بينما يقوم المدعون بتقييمها من حيث كونها قضية جنائية محتملة.وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وصل كاسيس إلى أوكرانيا للحصول على لمحة عامة عن القتال والوضع الإنساني. ظل التخطيط للزيارة طي الكتمان، لكن المعلومات المتعلقة بالرحلة سربت إلى إحدى الصحف السويسرية.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الرئيس-السويسري-يصل-إلى-أوكرانيا-1069261975.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053307829_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_b823a6b54f4918449268afd10a8e0ec5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

المدعون العامون السويسريون يتلقون شكوى بشأن تسريب زيارة رئيس البلاد لأوكرانيا

11:27 GMT 12.11.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Максим Блинов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال مكتب المدعي العام السويسري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه تلقى شكوى جنائية من وزارة الخارجية بشأن معلومات حول زيارة رئيس البلاد، إغنازيو كاسيس، إلى أوكرانيا تم تسريبها للصحافة.
وقال المكتب إن "مكتب المدعي العام السويسري يؤكد أنه تلقى شكوى لفتح قضية جنائية في هذا الأمر. وقد تم رفع الشكوى من قبل وزارة الخارجية الفيدرالية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في إفشاء أسرار رسمية".
ووفقا لمكتب المدعي العام فإن الشكوى قيد النظر، بينما يقوم المدعون بتقييمها من حيث كونها قضية جنائية محتملة.
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
الرئيس السويسري يصل إلى أوكرانيا
20 أكتوبر, 07:38 GMT
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وصل كاسيس إلى أوكرانيا للحصول على لمحة عامة عن القتال والوضع الإنساني. ظل التخطيط للزيارة طي الكتمان، لكن المعلومات المتعلقة بالرحلة سربت إلى إحدى الصحف السويسرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала