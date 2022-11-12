https://sputnikarabic.ae/20221112/انطلاق-مناورات-عين-الصقر-3-بين-السعودية-واليونان-1070088359.html
انطلاق مناورات "عين الصقر 3" بين السعودية واليونان
انطلاق مناورات "عين الصقر 3" بين السعودية واليونان
انطلقت مناورات "عين الصقر 3" بين القوات السعودية واليونانية، اليوم السبت في قاعدة سودا الجوية في اليونان. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T13:02+0000
2022-11-12T13:02+0000
2022-11-12T13:02+0000
السعودية
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مناورات تمرين "عين الصقر-3"، حيث بدأت بدراسات أرضية لتوحيد المفاهيم بين الأطقم الجوية، ثم بطلعات جوية مشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط.من جانبه، صرح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي، بأن مناورات "عين الصقر-3" تركز على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية ضمن حملة جوية اشتملت على العمليات الجوية المضادة الدفاعية والهجومية وعمليات الهجوم الإستراتيجي وعمليات التحريم الجوي وعمليات الإسناد الجوي للقوات السطحية.وتستهدف هذا المناورات كذلك التدرب في بيئات حرب إلكترونية متطورة والتي لها دور كبير في حسم المعارك الجوية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القوات المشاركة في المناورات.وبحسب العنزي فقد تمت الاستعدادات والتجهيزات للمناورات تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة، حرصا على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة القوات الجوية السعودية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، وصول مقاتلات سلاح الجو السعودي من طراز "إف-15" إلى قاعدة سودا الجوية في جزية كريت في اليونان.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المقاتلات تأتي ضمن مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في مناورات تمرين "عين الصقر 3".
السعودية
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سبوتنيك عربي
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السعودية, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار العالم الآن
انطلاق مناورات "عين الصقر 3" بين السعودية واليونان
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انطلقت مناورات "عين الصقر 3" بين القوات السعودية واليونانية، اليوم السبت في قاعدة سودا الجوية في اليونان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية
"واس" إن مناورات تمرين "عين الصقر-3"، حيث بدأت بدراسات أرضية لتوحيد المفاهيم بين الأطقم الجوية، ثم بطلعات جوية مشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، صرح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي، بأن مناورات "عين الصقر-3" تركز على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية ضمن حملة جوية اشتملت على العمليات الجوية المضادة الدفاعية والهجومية وعمليات الهجوم الإستراتيجي وعمليات التحريم الجوي وعمليات الإسناد الجوي للقوات السطحية.
وتستهدف هذا المناورات كذلك التدرب في بيئات حرب إلكترونية متطورة والتي لها دور كبير في حسم المعارك الجوية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القوات المشاركة في المناورات.
وبحسب العنزي فقد تمت الاستعدادات والتجهيزات للمناورات تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة، حرصا على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة القوات الجوية السعودية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، وصول مقاتلات سلاح الجو السعودي
من طراز "إف-15" إلى قاعدة سودا الجوية في جزية كريت في اليونان.
وذكرت
وكالة الأنباء السعودية، أن المقاتلات تأتي ضمن مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في مناورات تمرين "عين الصقر 3".