https://sputnikarabic.ae/20221112/بايدن-يخلط-بين-كمبوديا-وكولومبيا-في-بداية-كلمته-بقمة-آسيان-فيديو-1070095990.html

بايدن يخلط بين كمبوديا وكولومبيا في بداية كلمته بقمة "آسيان"... فيديو

بايدن يخلط بين كمبوديا وكولومبيا في بداية كلمته بقمة "آسيان"... فيديو

ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لسان خلال رحلته إلى آسيا، اليوم السبت، وذلك بعد مرور ثوان ‏من إلقاء كلمته في قمة شرق آسيا "آسيان"، المنعقدة في كمبوديا.‏ 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T16:24+0000

2022-11-12T16:24+0000

2022-11-12T16:24+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأشار بايدن بالخطأ إلى مضيفه رئيس الوزراء الكمبودي على أنه رئيس وزراء كولومبيا.وقال: "أود أن أشكر رئيس وزراء كولومبيا على قيادته كرئيس لرابطة أمم جنوب شرق آسيا"، ثم تعثر في الكلمة ومضى قدما دون تصحيحها.وبدا بايدن (79 عاما) هادئا وهو يقرأ كلمته من نص مكتوب له.وفي كلمته بقمة "آسيان"، وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة ستعمل مع تحالف حيوي استراتيجي لدول جنوب شرق آسيا.كما وعد بايدن بالتعاون لبناء منطقة "حرة" ومنفتحة ومستقرة ومزدهرة ومرنة وآمنة، مضيفا: "أتطلع إلى مواصلة عملنا مع الآسيان ومع كل واحد منكم لتعميق السلام والازدهار في جميع أنحاء المنطقة لحل التحديات من بحر الصين الجنوبي إلى ميانمار، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة''.وتهدف جهود بايدن في قمة "آسيان" لعام 2022 إلى إرساء الأساس لاجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الاثنين المقبل، في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، وعقدهما هناك لمحادثات ثنائية.وقبل وصوله إلى كمبوديا، توقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، لمدة 3 ساعات في مصر، من أجل المشاركة في قمة المناخ (كوب 27)، في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتقى هناك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ويزور بايدن مدينة بنوم بنه في كمبوديا، خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لحضور قمة الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا، ثم بعد ذلك سيشارك من 13 إلى 16 نوفمبر في قمة قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221112/لافروف-يصل-إلى-عاصمة-كمبوديا-للمشاركة-في-قمة-شرق-آسيا-1070081283.html

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