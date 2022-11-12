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https://sputnikarabic.ae/20221112/بايدن-يخلط-بين-كمبوديا-وكولومبيا-في-بداية-كلمته-بقمة-آسيان-فيديو-1070095990.html
بايدن يخلط بين كمبوديا وكولومبيا في بداية كلمته بقمة "آسيان"... فيديو
بايدن يخلط بين كمبوديا وكولومبيا في بداية كلمته بقمة "آسيان"... فيديو
ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لسان خلال رحلته إلى آسيا، اليوم السبت، وذلك بعد مرور ثوان ‏من إلقاء كلمته في قمة شرق آسيا "آسيان"، المنعقدة في كمبوديا.‏ 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T16:24+0000
2022-11-12T16:24+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأشار بايدن بالخطأ إلى مضيفه رئيس الوزراء الكمبودي على أنه رئيس وزراء كولومبيا.وقال: "أود أن أشكر رئيس وزراء كولومبيا على قيادته كرئيس لرابطة أمم جنوب شرق آسيا"، ثم تعثر في الكلمة ومضى قدما دون تصحيحها.وبدا بايدن (79 عاما) هادئا وهو يقرأ كلمته من نص مكتوب له.وفي كلمته بقمة "آسيان"، وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة ستعمل مع تحالف حيوي استراتيجي لدول جنوب شرق آسيا.كما وعد بايدن بالتعاون لبناء منطقة "حرة" ومنفتحة ومستقرة ومزدهرة ومرنة وآمنة، مضيفا: "أتطلع إلى مواصلة عملنا مع الآسيان ومع كل واحد منكم لتعميق السلام والازدهار في جميع أنحاء المنطقة لحل التحديات من بحر الصين الجنوبي إلى ميانمار، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة''.وتهدف جهود بايدن في قمة "آسيان" لعام 2022 إلى إرساء الأساس لاجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الاثنين المقبل، في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، وعقدهما هناك لمحادثات ثنائية.وقبل وصوله إلى كمبوديا، توقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، لمدة 3 ساعات في مصر، من أجل المشاركة في قمة المناخ (كوب 27)، في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتقى هناك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ويزور بايدن مدينة بنوم بنه في كمبوديا، خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لحضور قمة الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا، ثم بعد ذلك سيشارك من 13 إلى 16 نوفمبر في قمة قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221112/لافروف-يصل-إلى-عاصمة-كمبوديا-للمشاركة-في-قمة-شرق-آسيا-1070081283.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يخلط بين كمبوديا وكولومبيا في بداية كلمته بقمة "آسيان"... فيديو

16:24 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء كمبوديا، هون سين، أثناء حضورهما حفل عشاء قمة شرق آسيا "آسيان" في بنوم بنه، كمبوديا، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء كمبوديا، هون سين، أثناء حضورهما حفل عشاء قمة شرق آسيا آسيان في بنوم بنه، كمبوديا، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء كمبوديا، هون سين، أثناء حضورهما حفل عشاء قمة شرق آسيا "آسيان" في بنوم بنه، كمبوديا، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لسان خلال رحلته إلى آسيا، اليوم السبت، وذلك بعد مرور ثوان ‏من إلقاء كلمته في قمة شرق آسيا "آسيان"، المنعقدة في كمبوديا.‏
وأشار بايدن بالخطأ إلى مضيفه رئيس الوزراء الكمبودي على أنه رئيس وزراء كولومبيا.
وقال: "أود أن أشكر رئيس وزراء كولومبيا على قيادته كرئيس لرابطة أمم جنوب شرق آسيا"، ثم تعثر في الكلمة ومضى قدما دون تصحيحها.
وبدا بايدن (79 عاما) هادئا وهو يقرأ كلمته من نص مكتوب له.
وفي كلمته بقمة "آسيان"، وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة ستعمل مع تحالف حيوي استراتيجي لدول جنوب شرق آسيا.
كما وعد بايدن بالتعاون لبناء منطقة "حرة" ومنفتحة ومستقرة ومزدهرة ومرنة وآمنة، مضيفا: "أتطلع إلى مواصلة عملنا مع الآسيان ومع كل واحد منكم لتعميق السلام والازدهار في جميع أنحاء المنطقة لحل التحديات من بحر الصين الجنوبي إلى ميانمار، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة''.
وتهدف جهود بايدن في قمة "آسيان" لعام 2022 إلى إرساء الأساس لاجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الاثنين المقبل، في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، وعقدهما هناك لمحادثات ثنائية.
وقبل وصوله إلى كمبوديا، توقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، لمدة 3 ساعات في مصر، من أجل المشاركة في قمة المناخ (كوب 27)، في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتقى هناك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
لافروف يصل إلى عاصمة كمبوديا للمشاركة في قمة شرق آسيا
05:52 GMT
ويزور بايدن مدينة بنوم بنه في كمبوديا، خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لحضور قمة الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا، ثم بعد ذلك سيشارك من 13 إلى 16 نوفمبر في قمة قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
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