https://sputnikarabic.ae/20221112/بدء-التصويت-في-الانتخابات-النيابية-والبلدية-بالبحرين-صور-1070082948.html
بدء التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين... صور
بدء التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين... صور
توجه الناخبون في مملكة البحرين، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T08:23+0000
2022-11-12T08:23+0000
2022-11-12T08:23+0000
البحرين
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103502/80/1035028011_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_0758fa4897036cac8a37430f3385ebdd.jpg
وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يوم 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في 37 دولة حول العالم.وبحسب وكالة أنباء البحرين، شهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبا.وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.وسيختار الناخبون البحرينيون، من بين 507 مترشحين حسب القوائم النهائية، 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوا للمجالس البلدية.
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103502/80/1035028011_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_6edd8cc2d192d715d1fea23fc88dd463.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, العالم العربي
بدء التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين... صور
تابعنا عبر
توجه الناخبون في مملكة البحرين، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية.
وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يوم 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في 37 دولة حول العالم.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، شهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.
ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبا.
وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية
، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.
وسيختار الناخبون البحرينيون، من بين 507 مترشحين حسب القوائم النهائية، 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوا للمجالس البلدية.