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بدء التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين... صور
بدء التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين... صور
توجه الناخبون في مملكة البحرين، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T08:23+0000
2022-11-12T08:23+0000
البحرين
العالم العربي
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وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يوم 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في 37 دولة حول العالم.وبحسب وكالة أنباء البحرين، شهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبا.وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.وسيختار الناخبون البحرينيون، من بين 507 مترشحين حسب القوائم النهائية، 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوا للمجالس البلدية.
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البحرين, العالم العربي
البحرين, العالم العربي

بدء التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين... صور

08:23 GMT 12.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Wadiia / Manamaالبحرين المنامة
البحرين المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Wadiia / Manama
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توجه الناخبون في مملكة البحرين، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية.
وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يوم 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في 37 دولة حول العالم.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، شهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.
ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبا.
وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.
وسيختار الناخبون البحرينيون، من بين 507 مترشحين حسب القوائم النهائية، 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوا للمجالس البلدية.
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