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https://sputnikarabic.ae/20221112/بعد-انطلاق-مناورات-جبل-الصحراء-معلومات-عن-الجيشين-المغربي-والبريطاني-1070097763.html
بعد انطلاق مناورات "جبل الصحراء"... معلومات عن الجيشين المغربي والبريطاني
بعد انطلاق مناورات "جبل الصحراء"... معلومات عن الجيشين المغربي والبريطاني
يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش المغربي في المرتبة الـ 56 عالميا. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T17:34+0000
2022-11-12T17:34+0000
رصد عسكري
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وبدأ الجيشان مناورات "جبل الصحراء" للتدريب على تقنيات القتال في الصحراء بمشاركة مظليين من الجيش المغربي وجنود من "قوة الرد العالمية" التابعة للجيش البريطاني.ما هي القدرات البشرية للجيش البريطاني؟يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 عالميا ويصل إجمالي عدد جنوده إلى 231 ألف جندي بينهم 194 ألف جندي قوات عاملة و37 ألف جندي قوات احتياطية، ولا يمتلك قوات شبه عسكرية، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتقدر ميزانية دفاع الجيش البريطاني بـ 68 مليار دولار وتصنف بين أضخم 4 ميزانيات دفاع في العالم.ما هو تسليح الجيش البريطاني؟ما هي القدرات البشرية للجيش المغربي؟يصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 56 عالميا ويمتلك قوات عسكرية عددها 325 ألف جندي، بينهم 200 ألف جندي قوات عاملة و100 ألف جندي احتياطي و25 ألف فرد قوات شبه عسكرية.وتقدر ميزانية دفاع الجيش المغربي بـ 5.4 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 41 عالميا.ما هو تسليح الجيش المغربي؟وتضم قوة الدعم اللوجستي للجيش البريطاني 16 ميناء و460 مطارا و1249 سفينة تجارية، بينما يمتلك الجيش المغربي 93 سفينة تجارية و7 موانئ رئيسية و62 مطارا.يذكر أن مناورات "جبل الصحراء" شملت محاكاة لخوض الجنود البريطانيين والمغاربة معركة للاستيلاء على مهبط طائرات والانطلاق منها لشن عمليات هجومية ضد أهداف أخرى وتنفيذ عمليات القتال في ظروف الصحراء.
https://sputnikarabic.ae/20221015/بعد-تلويح-وزير-الدفاع-بالاستقالة-بسببها-ما-هي-ميزانية-دفاع-الجيش-البريطاني-في-2022-1069066629.html
https://sputnikarabic.ae/20221106/إسرائيل-تزود-الجيش-المغربي-بأنظمة-حرب-إلكترونية-واستخباراتية-1069881244.html
https://sputnikarabic.ae/20221112/الجيش-المغربي-يدرب-نظيره-البريطاني-على-تقنيات-القتال-في-الصحراء-صور-1070087794.html
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رصد عسكري, أخبار المغرب اليوم, بريطانيا
رصد عسكري, أخبار المغرب اليوم, بريطانيا

بعد انطلاق مناورات "جبل الصحراء"... معلومات عن الجيشين المغربي والبريطاني

17:34 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / ROBERTO SCHMIDTالجيش المغربي
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / ROBERTO SCHMIDT
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يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش المغربي في المرتبة الـ 56 عالميا.
وبدأ الجيشان مناورات "جبل الصحراء" للتدريب على تقنيات القتال في الصحراء بمشاركة مظليين من الجيش المغربي وجنود من "قوة الرد العالمية" التابعة للجيش البريطاني.

ما هي القدرات البشرية للجيش البريطاني؟

يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 عالميا ويصل إجمالي عدد جنوده إلى 231 ألف جندي بينهم 194 ألف جندي قوات عاملة و37 ألف جندي قوات احتياطية، ولا يمتلك قوات شبه عسكرية، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
بعد تلويح وزير الدفاع بالاستقالة بسببها... ما هي ميزانية دفاع الجيش البريطاني في 2022؟
15 أكتوبر, 18:21 GMT
وتقدر ميزانية دفاع الجيش البريطاني بـ 68 مليار دولار وتصنف بين أضخم 4 ميزانيات دفاع في العالم.

ما هو تسليح الجيش البريطاني؟

693 طائرة حربية.
227 دبابة.
5 آلاف و15 مدرعة.
89 مدفعا ذاتي الحركة.
126 مدفعا مقطورا.
44 راجمة صواريخ.
75 وحدة بحرية.

ما هي القدرات البشرية للجيش المغربي؟

يصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 56 عالميا ويمتلك قوات عسكرية عددها 325 ألف جندي، بينهم 200 ألف جندي قوات عاملة و100 ألف جندي احتياطي و25 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
إسرائيل تزود الجيش المغربي بأنظمة حرب إلكترونية واستخباراتية
6 نوفمبر, 14:03 GMT
وتقدر ميزانية دفاع الجيش المغربي بـ 5.4 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 41 عالميا.

ما هو تسليح الجيش المغربي؟

249 طائرة حربية.
3 آلاف و335 دبابة.
3 آلاف و500 مدرعة.
517 مدفعا ذاتي الحركة.
211 مدفعا مقطورا.
144 راجمة صواريخ.
121 وحدة بحرية.
وتضم قوة الدعم اللوجستي للجيش البريطاني 16 ميناء و460 مطارا و1249 سفينة تجارية، بينما يمتلك الجيش المغربي 93 سفينة تجارية و7 موانئ رئيسية و62 مطارا.
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
الجيش المغربي يدرب نظيره البريطاني على تقنيات القتال في الصحراء... صور
12:38 GMT
يذكر أن مناورات "جبل الصحراء" شملت محاكاة لخوض الجنود البريطانيين والمغاربة معركة للاستيلاء على مهبط طائرات والانطلاق منها لشن عمليات هجومية ضد أهداف أخرى وتنفيذ عمليات القتال في ظروف الصحراء.
© Sputnikمناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
مناورات فلينتلوك التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
مناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
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