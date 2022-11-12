https://sputnikarabic.ae/20221112/بعد-انطلاق-مناورات-جبل-الصحراء-معلومات-عن-الجيشين-المغربي-والبريطاني-1070097763.html

بعد انطلاق مناورات "جبل الصحراء"... معلومات عن الجيشين المغربي والبريطاني

بعد انطلاق مناورات "جبل الصحراء"... معلومات عن الجيشين المغربي والبريطاني

يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش المغربي في المرتبة الـ 56 عالميا. 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T17:34+0000

2022-11-12T17:34+0000

2022-11-12T17:34+0000

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وبدأ الجيشان مناورات "جبل الصحراء" للتدريب على تقنيات القتال في الصحراء بمشاركة مظليين من الجيش المغربي وجنود من "قوة الرد العالمية" التابعة للجيش البريطاني.ما هي القدرات البشرية للجيش البريطاني؟يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 عالميا ويصل إجمالي عدد جنوده إلى 231 ألف جندي بينهم 194 ألف جندي قوات عاملة و37 ألف جندي قوات احتياطية، ولا يمتلك قوات شبه عسكرية، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتقدر ميزانية دفاع الجيش البريطاني بـ 68 مليار دولار وتصنف بين أضخم 4 ميزانيات دفاع في العالم.ما هو تسليح الجيش البريطاني؟ما هي القدرات البشرية للجيش المغربي؟يصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 56 عالميا ويمتلك قوات عسكرية عددها 325 ألف جندي، بينهم 200 ألف جندي قوات عاملة و100 ألف جندي احتياطي و25 ألف فرد قوات شبه عسكرية.وتقدر ميزانية دفاع الجيش المغربي بـ 5.4 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 41 عالميا.ما هو تسليح الجيش المغربي؟وتضم قوة الدعم اللوجستي للجيش البريطاني 16 ميناء و460 مطارا و1249 سفينة تجارية، بينما يمتلك الجيش المغربي 93 سفينة تجارية و7 موانئ رئيسية و62 مطارا.يذكر أن مناورات "جبل الصحراء" شملت محاكاة لخوض الجنود البريطانيين والمغاربة معركة للاستيلاء على مهبط طائرات والانطلاق منها لشن عمليات هجومية ضد أهداف أخرى وتنفيذ عمليات القتال في ظروف الصحراء.

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