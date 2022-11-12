عربي
https://sputnikarabic.ae/20221112/بوتين-ورئيسي-يبحثان-هاتفيا-التعاون-المشترك-في-الملفات-السياسية-والاقتصادية--1070099574.html
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية بما في ذلك قطاع النقل. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T17:23+0000
2022-11-12T17:53+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067774905_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_442418b3d736ce27fc8a01b712c01e8a.jpg
موسكو - سبوتنيك. أعلن الكرملين اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي ملفات عدة. وجاء في بيان الكرملين: وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد نفت أمس الجمعة، مزاعم إرسال طهران أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا مؤكدة أن ذلك اتهام ‏لا أساس له من الصحة.‏وكتب المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، باللغة الفارسية عبر "تويتر": "إن إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا هو اتهام لا أساس له يوجهونه كل يوم لإضفاء الشرعية على عملهم اليومي بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا".وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "إيران تؤيد وقف إطلاق النار والسلام".كما رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221111/إيران-تؤكد-أن-إرسالها-أسلحة-إلى-روسيا-ضد-أوكرانيا-ادعاء-لا-أساس-له-من-الصحة-1070058986.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067774905_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_cd276e3fd8fafe480d898576c99f77a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية

17:23 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 17:53 GMT 12.11.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية بما في ذلك قطاع النقل.
موسكو - سبوتنيك. أعلن الكرملين اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي ملفات عدة. وجاء في بيان الكرملين:

"أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي. جرت خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا السياسية المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية".

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
الكرملين
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد نفت أمس الجمعة، مزاعم إرسال طهران أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا مؤكدة أن ذلك اتهام ‏لا أساس له من الصحة.‏
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران تؤكد أن إرسالها أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا ادعاء لا أساس له من الصحة
أمس, 14:21 GMT
وكتب المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، باللغة الفارسية عبر "تويتر": "إن إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا هو اتهام لا أساس له يوجهونه كل يوم لإضفاء الشرعية على عملهم اليومي بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا".

وأكد كنعاني أن "المدّعين ضد إيران هم سبب بدء الحرب وسبب استمرارها".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "إيران تؤيد وقف إطلاق النار والسلام".
كما رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала