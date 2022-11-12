https://sputnikarabic.ae/20221112/بوتين-ورئيسي-يبحثان-هاتفيا-التعاون-المشترك-في-الملفات-السياسية-والاقتصادية--1070099574.html

بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية

بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية بما في ذلك قطاع النقل. 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T17:23+0000

2022-11-12T17:23+0000

2022-11-12T17:53+0000

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. أعلن الكرملين اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي ملفات عدة. وجاء في بيان الكرملين: وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد نفت أمس الجمعة، مزاعم إرسال طهران أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا مؤكدة أن ذلك اتهام ‏لا أساس له من الصحة.‏وكتب المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، باللغة الفارسية عبر "تويتر": "إن إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا هو اتهام لا أساس له يوجهونه كل يوم لإضفاء الشرعية على عملهم اليومي بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا".وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "إيران تؤيد وقف إطلاق النار والسلام".كما رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221111/إيران-تؤكد-أن-إرسالها-أسلحة-إلى-روسيا-ضد-أوكرانيا-ادعاء-لا-أساس-له-من-الصحة-1070058986.html

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