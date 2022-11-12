https://sputnikarabic.ae/20221112/بوتين-ورئيسي-يبحثان-هاتفيا-التعاون-المشترك-في-الملفات-السياسية-والاقتصادية--1070099574.html
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية بما في ذلك قطاع النقل. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T17:23+0000
2022-11-12T17:23+0000
2022-11-12T17:53+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067774905_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_442418b3d736ce27fc8a01b712c01e8a.jpg
موسكو - سبوتنيك. أعلن الكرملين اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي ملفات عدة. وجاء في بيان الكرملين: وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد نفت أمس الجمعة، مزاعم إرسال طهران أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا مؤكدة أن ذلك اتهام لا أساس له من الصحة.وكتب المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، باللغة الفارسية عبر "تويتر": "إن إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا هو اتهام لا أساس له يوجهونه كل يوم لإضفاء الشرعية على عملهم اليومي بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا".وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "إيران تؤيد وقف إطلاق النار والسلام".كما رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221111/إيران-تؤكد-أن-إرسالها-أسلحة-إلى-روسيا-ضد-أوكرانيا-ادعاء-لا-أساس-له-من-الصحة-1070058986.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067774905_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_cd276e3fd8fafe480d898576c99f77a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية
17:23 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 17:53 GMT 12.11.2022) تابعنا عبر
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية بما في ذلك قطاع النقل.
موسكو - سبوتنيك. أعلن الكرملين اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي ملفات عدة. وجاء في بيان الكرملين:
"أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي. جرت خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا السياسية المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد نفت أمس الجمعة، مزاعم إرسال طهران أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا مؤكدة أن ذلك اتهام لا أساس له من الصحة.
وكتب المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، باللغة الفارسية عبر "تويتر": "إن إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا هو اتهام لا أساس له يوجهونه كل يوم لإضفاء الشرعية على عملهم اليومي بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا".
وأكد كنعاني أن "المدّعين ضد إيران هم سبب بدء الحرب وسبب استمرارها".
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "إيران تؤيد وقف إطلاق النار والسلام".
كما رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا
، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.