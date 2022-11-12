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https://sputnikarabic.ae/20221112/تحطم-قاذفة-بي---17-الأمريكية-خلال-عرض-جوي-1070106537.html
تحطم قاذفة "بي - 17" الأمريكية خلال عرض جوي
تحطم قاذفة "بي - 17" الأمريكية خلال عرض جوي
أفادت تقارير إخبارية أمريكية بتحطم قاذفة طراز "بي - 17" إثر اصطدامها بطائرة صغيرة أخرى، خلال عرض جوي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت قناة "إيه.بي.سي"، اليوم السبت، أن السلطات المحلية ليس لديها حتى الآن معلومات عن حالة الطيارين.وحسب القناة، فقد سقط حطام الطائرتين على طريق سريع قرب مطار دالاس.وتعمل القاذفة الأمريكية "بي - 17" بـ 4 محركات وصنعتها شركة "بوينغ"، حيث نفذت أول نسخة من هذا النوع من الطائرات أول رحلة لها في 28 يوليو/ تموز عام 1935.وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1935، تحطمت الطائرة أثناء قيامها برحلة جوية، مما أدى إلى إغلاق المشروع، لكن التحقيقات أظهرت فيما بعد أن حادث التحطم ناجم عن خطأ قام به الطيار، وجرى العمل على ضبط الطائرة وتطويرها لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الولايات-المتحدة-ترسل-قاذفتين-إلى-الشرق-الأوسط-لاستعراض-القوة-أمام-إيران--1070071859.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

تحطم قاذفة "بي - 17" الأمريكية خلال عرض جوي

21:14 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 21:16 GMT 12.11.2022)
© AP Photo / Rich Pedroncelliقاذفة أمريكية طراز بي 17
قاذفة أمريكية طراز بي 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Rich Pedroncelli
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أفادت تقارير إخبارية أمريكية بتحطم قاذفة طراز "بي - 17" إثر اصطدامها بطائرة صغيرة أخرى، خلال عرض جوي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت قناة "إيه.بي.سي"، اليوم السبت، أن السلطات المحلية ليس لديها حتى الآن معلومات عن حالة الطيارين.
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وحسب القناة، فقد سقط حطام الطائرتين على طريق سريع قرب مطار دالاس.
وتعمل القاذفة الأمريكية "بي - 17" بـ 4 محركات وصنعتها شركة "بوينغ"، حيث نفذت أول نسخة من هذا النوع من الطائرات أول رحلة لها في 28 يوليو/ تموز عام 1935.
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