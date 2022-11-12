https://sputnikarabic.ae/20221112/ترامب-يحسم-موقفه-من-خوض-الانتخابات-الرئاسية-2024-1070081717.html

ترامب يحسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يحسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

كشف أحد المستشارين المقرّبين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير حسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T06:51+0000

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2022-11-12T06:51+0000

دونالد ترامب

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وقال جيسون ميلر، مستشار ترامب، عبر بودكاست "وور روم" الذي يقدمه صديق للرئيس الأمريكي السابق هو ستيف بانون، إن "ترامب سيعلن الثلاثاء المقبل 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ترشحه للانتخابات الرئاسية.وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد كشفت الأسبوع الماضي، أن ترامب يفكر في الإعلان عن إطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في 14 نوفمبر.ونقل موقع "إكسيوس" عن 3 مصادر مطلعة على المناقشات، أنه من المحتمل أن يتبع الإعلان الرسمي سلسلة من الفعاليات السياسية على مدى عدة أيام.وكانت تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.يذكر أنه في الشهر الماضي، ألمح ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ‏المقبلة في عام 2024.‏

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