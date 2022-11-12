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ترامب يحسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية 2024
ترامب يحسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية 2024
كشف أحد المستشارين المقرّبين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير حسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T06:51+0000
2022-11-12T06:51+0000
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وقال جيسون ميلر، مستشار ترامب، عبر بودكاست "وور روم" الذي يقدمه صديق للرئيس الأمريكي السابق هو ستيف بانون، إن "ترامب سيعلن الثلاثاء المقبل 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ترشحه للانتخابات الرئاسية.وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد كشفت الأسبوع الماضي، أن ترامب يفكر في الإعلان عن إطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في 14 نوفمبر.ونقل موقع "إكسيوس" عن 3 مصادر مطلعة على المناقشات، أنه من المحتمل أن يتبع الإعلان الرسمي سلسلة من الفعاليات السياسية على مدى عدة أيام.وكانت تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.يذكر أنه في الشهر الماضي، ألمح ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ‏المقبلة في عام 2024.‏
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يحسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

06:51 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / Eva Marie Uzcateguiانتخابات التجديد النصفي للكونغرس 2022، الولايات المتحدة
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس 2022، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / Eva Marie Uzcategui
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كشف أحد المستشارين المقرّبين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير حسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقال جيسون ميلر، مستشار ترامب، عبر بودكاست "وور روم" الذي يقدمه صديق للرئيس الأمريكي السابق هو ستيف بانون، إن "ترامب سيعلن الثلاثاء المقبل 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه التقى ترامب الذي قال له "بالطبع سأترشح. سأفعل ذلك، وأريد التأكد من أن الناس يدركون أنني متحمس وأننا بحاجة إلى إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. الجميع يعرف أنني سأترشح".

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وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد كشفت الأسبوع الماضي، أن ترامب يفكر في الإعلان عن إطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في 14 نوفمبر.
ونقل موقع "إكسيوس" عن 3 مصادر مطلعة على المناقشات، أنه من المحتمل أن يتبع الإعلان الرسمي سلسلة من الفعاليات السياسية على مدى عدة أيام.
وكانت تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.
يذكر أنه في الشهر الماضي، ألمح ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ‏المقبلة في عام 2024.‏
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