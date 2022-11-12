https://sputnikarabic.ae/20221112/تركيا-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-السويسرية-لديها-1070086805.html
تركيا تستدعي القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها
تركيا تستدعي القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها
استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويسرية لدى أنقرة، وذلك على خلفية بعض النشاطات التي يقوم بها أنصار حزب العمال... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T11:52+0000
2022-11-12T11:52+0000
2022-11-12T11:52+0000
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وحسب "الأناضول"، ذكرت الخارجية التركية في بيان أن أنصار حزب العمال الكردستاني يواصلون منذ فترة طويلة أنشطتهم الدعائية ومظاهراتهم بعرض صور لزعيمهم عبد الله أوجلان المحبوس في تركيا.وأضاف البيان أن هذه الأنشطة تحدث في الساحة التي تضم البعثات الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة وتركيا على وجه الخصوص، دون اتخاذ أي تدابير من قبل السلطات السويسرية.وأعرب البيان عن تطلع تركيا وجاليتها في سويسرا بأن تقوم السلطات هناك بمنع ما وصفته بـ"الدعاية السوداء" لحزب العمال الكردستاني وكافة أشكال أنشطته وأعماله.كما طالبت تركيا سويسرا، بأن تفي بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي، وأن تضع حدا للأنشطة الدعائية لهذا تنظيم حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا).
https://sputnikarabic.ae/20221020/تركيا-تنفي-استخدام-الكيماوي-ضد-حزب-العمال-الكردستاني-1069281497.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا تستدعي القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها
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استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويسرية لدى أنقرة، وذلك على خلفية بعض النشاطات التي يقوم بها أنصار حزب العمال الكردستاني في جنيف.
وحسب "الأناضول"، ذكرت
الخارجية التركية في بيان أن أنصار حزب العمال الكردستاني يواصلون منذ فترة طويلة أنشطتهم الدعائية ومظاهراتهم بعرض صور لزعيمهم عبد الله أوجلان المحبوس في تركيا.
وأضاف البيان أن هذه الأنشطة تحدث في الساحة التي تضم البعثات الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة وتركيا على وجه الخصوص، دون اتخاذ أي تدابير من قبل السلطات السويسرية.
وأوضح أنه "بناء على ذلك، تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويسرية بأنقرة، والتعبير له عن رفضنا واحتجاجنا بشأن هذه القضية، كما تم إبلاغ السلطات السويسرية المعنية بذلك".
وأعرب البيان عن تطلع تركيا وجاليتها في سويسرا بأن تقوم السلطات هناك بمنع ما وصفته بـ"الدعاية السوداء" لحزب العمال الكردستاني
وكافة أشكال أنشطته وأعماله.
كما طالبت تركيا سويسرا
، بأن تفي بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي، وأن تضع حدا للأنشطة الدعائية لهذا تنظيم حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا).