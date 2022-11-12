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تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث انقلاب حافلة شمالي البلاد
تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث انقلاب حافلة شمالي البلاد
توجهت تركيا بالتعزية لمصر في مصرع 20 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب بمحافظة الدقهلية شمالي مصر. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T18:04+0000
2022-11-12T18:04+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية التركية مساء اليوم السبت، "علمنا ببالغ الحزن أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيبوا بجروح في حادث الحافلة الذي وقع يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة الدقهلية بمصر".وأضافت: "رحمة الله على من فقدوا أرواحهم ، وتعازينا لأسرهم وشعب مصر الشقيق وجمهورية مصر العربية ، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، أسفر انقلاب حافلة ركاب في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي مصر عن عدد 6 حالات إصابة وعدد 20 حالة وفاة، حتى الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخرى.ومن جانبها أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا أكدت فيه أنها تلقت، اليوم السبت، بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا، ووفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذى ألقي القبض عليه.
https://sputnikarabic.ae/20221112/الحكومة-المصرية-تعلن-أن-عدد-ضحاياغرق-حافلة-الدقهلية-ارتفع-إلى-20-شخصا-وحبس-السائق-1070098910.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث انقلاب حافلة شمالي البلاد

18:04 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / Sheimo Uglu
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توجهت تركيا بالتعزية لمصر في مصرع 20 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب بمحافظة الدقهلية شمالي مصر.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية التركية مساء اليوم السبت، "علمنا ببالغ الحزن أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيبوا بجروح في حادث الحافلة الذي وقع يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة الدقهلية بمصر".
وأضافت: "رحمة الله على من فقدوا أرواحهم ، وتعازينا لأسرهم وشعب مصر الشقيق وجمهورية مصر العربية ، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، أسفر انقلاب حافلة ركاب في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي مصر عن عدد 6 حالات إصابة وعدد 20 حالة وفاة، حتى الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخرى.
موقع انقلاب حافلة ركاب في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
الحكومة المصرية تعلن أن عدد ضحاياغرق حافلة الدقهلية ارتفع إلى 20 شخصا وحبس السائق
17:19 GMT
ومن جانبها أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا أكدت فيه أنها تلقت، اليوم السبت، بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا، ووفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذى ألقي القبض عليه.
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