https://sputnikarabic.ae/20221112/تركيا-تعزي-مصر-في-ضحايا-حادث-انقلاب-حافلة-شمالي-البلاد-1070101190.html
تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث انقلاب حافلة شمالي البلاد
تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث انقلاب حافلة شمالي البلاد
توجهت تركيا بالتعزية لمصر في مصرع 20 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب بمحافظة الدقهلية شمالي مصر. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T18:04+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية التركية مساء اليوم السبت، "علمنا ببالغ الحزن أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيبوا بجروح في حادث الحافلة الذي وقع يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة الدقهلية بمصر".وأضافت: "رحمة الله على من فقدوا أرواحهم ، وتعازينا لأسرهم وشعب مصر الشقيق وجمهورية مصر العربية ، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، أسفر انقلاب حافلة ركاب في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي مصر عن عدد 6 حالات إصابة وعدد 20 حالة وفاة، حتى الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخرى.ومن جانبها أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا أكدت فيه أنها تلقت، اليوم السبت، بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا، ووفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذى ألقي القبض عليه.
https://sputnikarabic.ae/20221112/الحكومة-المصرية-تعلن-أن-عدد-ضحاياغرق-حافلة-الدقهلية-ارتفع-إلى-20-شخصا-وحبس-السائق-1070098910.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث انقلاب حافلة شمالي البلاد
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توجهت تركيا بالتعزية لمصر في مصرع 20 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب بمحافظة الدقهلية شمالي مصر.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية التركية مساء اليوم السبت، "علمنا ببالغ الحزن أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيبوا بجروح في حادث الحافلة
الذي وقع يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة الدقهلية بمصر".
وأضافت: "رحمة الله على من فقدوا أرواحهم ، وتعازينا لأسرهم وشعب مصر الشقيق وجمهورية مصر العربية ، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، أسفر انقلاب حافلة ركاب في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي مصر عن عدد 6 حالات إصابة وعدد 20 حالة وفاة، حتى الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخرى.
ومن جانبها أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا أكدت فيه أنها تلقت، اليوم السبت، بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا
، ووفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذى ألقي القبض عليه.