https://sputnikarabic.ae/20221112/تفجير-3-أبراج-عملاقة-في-محطة-فحم-أمريكية-1070082827.html
تفجير 3 أبراج عملاقة في محطة فحم أمريكية
تفجير 3 أبراج عملاقة في محطة فحم أمريكية
تداولت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو يظهر عملية تفجير 3 أبراج تبريد عملاقة في محطة فحم بولاية كنتاكي الأمريكية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T07:54+0000
2022-11-12T07:54+0000
2022-11-12T07:54+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو لحظات تفجير أبراج محطة فحم "برادايس" بعد أن تقرر تعطيلها وإنهاء فترة تشغيلها التي امتدت لما يقرب من 60 عاما.ونفذت عملية التفجير الضخمة بنجاح حيث تمت إزالة الهياكل التي يبلغ ارتفاعها 132 مترا، والتي كانت تضم أكبر أبراج للتشغيل في العالم عند إنشائها لأول مرة في غرب كنتاكي، وتعمل السلطات حاليا على تهيئة الأرض للاستخدامات المستقبلية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
تفجير 3 أبراج عملاقة في محطة فحم أمريكية
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تداولت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو يظهر عملية تفجير 3 أبراج تبريد عملاقة في محطة فحم بولاية كنتاكي الأمريكية.
ويظهر الفيديو لحظات تفجير أبراج محطة فحم "برادايس" بعد أن تقرر تعطيلها وإنهاء فترة تشغيلها التي امتدت لما يقرب من 60 عاما.
ونفذت عملية التفجير الضخمة بنجاح حيث تمت إزالة الهياكل التي يبلغ ارتفاعها 132 مترا، والتي كانت تضم أكبر أبراج للتشغيل في العالم عند إنشائها لأول مرة في غرب كنتاكي، وتعمل السلطات حاليا على تهيئة الأرض للاستخدامات المستقبلية.