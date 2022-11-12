عربي
https://sputnikarabic.ae/20221112/توقيع-مذكرة-تفاهم-لتعزيز-خدمات-الرعاية-الصحية-للاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-1070087323.html
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
وُقعت اليوم السبت مذكرة تفاهم لتطوير ودعم القطاع الصحي في مخيمات وتتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T12:24+0000
2022-11-12T12:24+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049004848_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_58572fbdfd8c2e27ab81a6534829844f.jpg
ووقع المذكرة كل من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل حسن ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.وتهدف المذكرة إلى تحسين الخدمة الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى جانب تطوير قدرات مؤسسات الهلال الأحمر وتجهيز وتأثيث عدد من مستشفيات ومراكز الهلال الأحمر.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049004848_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_5b0615ffc054dc894ba3fe9a26b67e68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

12:24 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبرTelegram
وُقعت اليوم السبت مذكرة تفاهم لتطوير ودعم القطاع الصحي في مخيمات وتتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ووقع المذكرة كل من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل حسن ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وتهدف المذكرة إلى تحسين الخدمة الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى جانب تطوير قدرات مؤسسات الهلال الأحمر وتجهيز وتأثيث عدد من مستشفيات ومراكز الهلال الأحمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала