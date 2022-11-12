https://sputnikarabic.ae/20221112/توقيع-مذكرة-تفاهم-لتعزيز-خدمات-الرعاية-الصحية-للاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-1070087323.html
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
وُقعت اليوم السبت مذكرة تفاهم لتطوير ودعم القطاع الصحي في مخيمات وتتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T12:24+0000
2022-11-12T12:24+0000
2022-11-12T12:24+0000
العالم العربي
لبنان
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ووقع المذكرة كل من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل حسن ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.وتهدف المذكرة إلى تحسين الخدمة الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى جانب تطوير قدرات مؤسسات الهلال الأحمر وتجهيز وتأثيث عدد من مستشفيات ومراكز الهلال الأحمر.
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العالم العربي, لبنان
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
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وُقعت اليوم السبت مذكرة تفاهم لتطوير ودعم القطاع الصحي في مخيمات وتتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ووقع المذكرة كل من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل حسن ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وتهدف المذكرة إلى تحسين الخدمة الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى جانب تطوير قدرات مؤسسات الهلال الأحمر وتجهيز وتأثيث عدد من مستشفيات ومراكز الهلال الأحمر.