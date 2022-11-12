https://sputnikarabic.ae/20221112/حريق-هائل-يلتهم-مساكن-عشرات-الأسر-في-مخيم-للنازحين-بالحديدة-غربي-اليمن-1070087703.html
حريق هائل يلتهم مساكن عشرات الأسر في مخيم للنازحين بالحديدة غربي اليمن
حريق هائل يلتهم مساكن عشرات الأسر في مخيم للنازحين بالحديدة غربي اليمن
اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في مخيم يضم آلاف النازحين من ويلات الحرب الدائرة في اليمن من 8 أعوام، في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، والتي كانت مسرح... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن حريقاً نشب في مخيم الجشة الذي يأوي أكثر من 1200 أسرة نازحة في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة، وتتكون غالبية المساكن فيه من الصفيح.وأضاف أن الحريق الذي سارع المواطنون لإخماده عبر شاحنات نقل المياه، أتى على 60 خيمة بالكامل في المخيم الذي يعد من بين أكبر مخيمات النازحين في المحافظة الساحلية، وأدى إلى تضرر عشرات المنازل المجاورة، دون وقوع ضحايا.وتسبب الحريق، الذي لم تعرف أسبابه بعد، في فقدان عشرات الأسر مساكنها وجعلها في العراء دون مأوى أو غذاء.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221111/اليمن-جماعة-أنصار-الله-تلوح-باستئناف-هجماتها-ضد-التحالف-العربي-1070079592.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أخبار اليمن الأن
حريق هائل يلتهم مساكن عشرات الأسر في مخيم للنازحين بالحديدة غربي اليمن
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اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في مخيم يضم آلاف النازحين من ويلات الحرب الدائرة في اليمن من 8 أعوام، في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، والتي كانت مسرح قتال عنيف بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن حريقاً نشب في مخيم الجشة الذي يأوي أكثر من 1200 أسرة نازحة في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة، وتتكون غالبية المساكن فيه من الصفيح.
وأضاف أن الحريق الذي سارع المواطنون لإخماده عبر شاحنات نقل المياه، أتى على 60 خيمة بالكامل في المخيم الذي يعد من بين أكبر مخيمات النازحين في المحافظة الساحلية، وأدى إلى تضرر عشرات المنازل المجاورة، دون وقوع ضحايا.
وتسبب الحريق، الذي لم تعرف أسبابه بعد، في فقدان عشرات الأسر مساكنها وجعلها في العراء دون مأوى أو غذاء.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.