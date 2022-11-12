https://sputnikarabic.ae/20221112/دراسة-544-من-الإدارات-العامة-في-لبنان-قادرة-على-الاستمرار-لسنة-واحدة-1070086940.html

دراسة: 54.4% من الإدارات العامة في لبنان قادرة على الاستمرار لسنة واحدة

دراسة: 54.4% من الإدارات العامة في لبنان قادرة على الاستمرار لسنة واحدة

أفادت دراسة تقييمية أجراها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بأن 54.4% من الإدارات العامة في لبنان قادرة على الاستمرار في خدمة المواطنين لسنة واحدة على أقصى... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T11:59+0000

2022-11-12T11:59+0000

2022-11-12T11:59+0000

لبنان

العالم العربي

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وقالت الوكالة المركزية اللبنانية إن هذه النتائج جاءت بعد دراسة تقييمية لتداعيات الأزمة التي يشهدها لبنان حاليا على الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان.في السياق ذاته، كشفت الدراسة التي أجراها معهد باسل فليحان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 60 % من هذه الجهات قلقة بشأن تراجع قدرتها على توفير الخدمات.واعتمد القائمون على الدراسة على استبيان طُلب من 141 إدارة ومؤسسة عامة الإجابة عنه، فاستجاب نصفها، أي نحو 70 إدارة ومؤسسة عامة.وبحسب آراء المشتركين في الدراسة فقد استنزفت الأزمة القدرات وعززت المخاوف بشأن توفير الخدمات، كما تسببت في تدهور متسارع في نوعية الخدمة العامة وفي الثقة بالمؤسسات والخدمة العامة.يذكر أن مجلس النواب اللبناني فشل مجددا في انتخاب رئيس للبلاد، وذلك بعد أن عقد جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الماضي.وقال موقع "إم تي في" إن نتيجة الاقتراع جاءت كالتالي: 44 لميشال معوّض، 6 لعصام خليفة، 1 لزياد حايك، 1 لزياد بارود، 6 لـ"لبنان الجديد"، 1 "لأجل لبنان" و1 ملغاة و47 ورقة بيضاء.وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو يوم الخميس المقبل الموافق فيه 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب وكالة الأنباء "الوطنية".

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