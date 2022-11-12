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https://sputnikarabic.ae/20221112/دعوة-إيرانية-لشيخ-الأزهر-إلى-زيارة-طهران-فيديو-1070085323.html
دعوة إيرانية لشيخ الأزهر إلى زيارة طهران... فيديو
دعوة إيرانية لشيخ الأزهر إلى زيارة طهران... فيديو
وجه الأمين العام للمجمع الدولي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ حميد شهرياري دعوة إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب لزيارة إيران، ووضع الأسس الأولية للحوار الإسلامي... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
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إيران
أخبار إيران
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وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد وجه نداءً إلى علماء المسلمين الشيعة من أجل عقد حوار إسلامي إسلامي، يهدف إلى نبذ "الفتنة والنزاع الطائفي"، في وقت تشهد عدة دول في المنطقة والعالم توترات على خلفيات مذهبية.وتعليقاً على ذلك، قال شهرياري لقناة "الميادين" إن "الأمن والاطمئنان هما ما يجب أن يسود العالم الإسلامي، وهما نتيجة للحوار الإسلامي الإسلامي".ودعا شهرياري شيخ الأزهر إلى زيارة إيران، ووضع الأسس الأولية للحوار الإسلامي الإسلامي.وأضاف: "نحن مستعدون للذهاب، عبر وفد من مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، إلى القاهرة للقاء شيخ الأزهر".وأكد أن "إيران تقف مع أي نداء لإيجاد الوحدة وتعزيزها في العالم الإسلامي، حتى لو تكرر في كل عام".ووفقا له، فإن "دعوة شيخ الأزهر يمكن من خلالها مقاومة المشاريع التي تسعى لزرع الفتنة بين المسلمين".
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إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

دعوة إيرانية لشيخ الأزهر إلى زيارة طهران... فيديو

10:34 GMT 12.11.2022
© AP Photo / Amr Nabilشيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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وجه الأمين العام للمجمع الدولي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ حميد شهرياري دعوة إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب لزيارة إيران، ووضع الأسس الأولية للحوار الإسلامي الإسلامي.
وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد وجه نداءً إلى علماء المسلمين الشيعة من أجل عقد حوار إسلامي إسلامي، يهدف إلى نبذ "الفتنة والنزاع الطائفي"، في وقت تشهد عدة دول في المنطقة والعالم توترات على خلفيات مذهبية.
وتعليقاً على ذلك، قال شهرياري لقناة "الميادين" إن "الأمن والاطمئنان هما ما يجب أن يسود العالم الإسلامي، وهما نتيجة للحوار الإسلامي الإسلامي".
ودعا شهرياري شيخ الأزهر إلى زيارة إيران، ووضع الأسس الأولية للحوار الإسلامي الإسلامي.
وأضاف: "نحن مستعدون للذهاب، عبر وفد من مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، إلى القاهرة للقاء شيخ الأزهر".
وأكد أن "إيران تقف مع أي نداء لإيجاد الوحدة وتعزيزها في العالم الإسلامي، حتى لو تكرر في كل عام".
ووفقا له، فإن "دعوة شيخ الأزهر يمكن من خلالها مقاومة المشاريع التي تسعى لزرع الفتنة بين المسلمين".
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