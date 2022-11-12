https://sputnikarabic.ae/20221112/رئيس-الجمعية-الوطنية-الفنزويلية-يأمل-في-استمرار-المحادثات-مع-المعارضة-1070080821.html
رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية يأمل في استمرار المحادثات مع المعارضة
رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية يأمل في استمرار المحادثات مع المعارضة
يتوقع رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، استئناف محادثات الحكومة مع المعارضة في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T04:10+0000
2022-11-12T04:10+0000
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عقد قادة فرنسا وكولومبيا والأرجنتين وممثلون عن الحكومة الفنزويلية والمعارضة وممثلو النرويج محادثات في منتدى باريس للسلام أمس الجمعة.وعندما سئل عن الموعد المتوقع لجولة أخرى من المحادثات، قال رودريغيز، الذي شارك في اجتماع الجمعة، "قريبًا". مضيفًا أن الوساطة من جانب الدول الأخرى مطلوبة.في أكتوبر من العام الماضي، علقت الحكومة الفنزويلية مشاركتها في المحادثات مع المعارضة بسبب تسليم الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة. وقد استؤنفت المحادثات هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221108/فنزويلا-وكولومبيا-تستأنفان-الرحلات-الجوية-بعد-انقطاع-دام-عامين-1069929651.html
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أخبار العالم الآن
رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية يأمل في استمرار المحادثات مع المعارضة
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يتوقع رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، استئناف محادثات الحكومة مع المعارضة في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
عقد قادة فرنسا وكولومبيا والأرجنتين وممثلون عن الحكومة الفنزويلية والمعارضة
وممثلو النرويج محادثات في منتدى باريس للسلام أمس الجمعة.
وعندما سئل عن الموعد المتوقع لجولة أخرى من المحادثات، قال رودريغيز، الذي شارك في اجتماع الجمعة، "قريبًا". مضيفًا أن الوساطة من جانب الدول الأخرى مطلوبة.
في أكتوبر من العام الماضي، علقت الحكومة الفنزويلية مشاركتها في المحادثات مع المعارضة بسبب تسليم الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة. وقد استؤنفت المحادثات هذا العام.