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https://sputnikarabic.ae/20221112/رئيس-الجمعية-الوطنية-الفنزويلية-يأمل-في-استمرار-المحادثات-مع-المعارضة-1070080821.html
رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية يأمل في استمرار المحادثات مع المعارضة
رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية يأمل في استمرار المحادثات مع المعارضة
يتوقع رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، استئناف محادثات الحكومة مع المعارضة في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T04:10+0000
2022-11-12T04:10+0000
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عقد قادة فرنسا وكولومبيا والأرجنتين وممثلون عن الحكومة الفنزويلية والمعارضة وممثلو النرويج محادثات في منتدى باريس للسلام أمس الجمعة.وعندما سئل عن الموعد المتوقع لجولة أخرى من المحادثات، قال رودريغيز، الذي شارك في اجتماع الجمعة، "قريبًا". مضيفًا أن الوساطة من جانب الدول الأخرى مطلوبة.في أكتوبر من العام الماضي، علقت الحكومة الفنزويلية مشاركتها في المحادثات مع المعارضة بسبب تسليم الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة. وقد استؤنفت المحادثات هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221108/فنزويلا-وكولومبيا-تستأنفان-الرحلات-الجوية-بعد-انقطاع-دام-عامين-1069929651.html
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رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية يأمل في استمرار المحادثات مع المعارضة

04:10 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / FEDERICO PARRAرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، 20 سبتمبر 2022
رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / FEDERICO PARRA
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يتوقع رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، استئناف محادثات الحكومة مع المعارضة في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
عقد قادة فرنسا وكولومبيا والأرجنتين وممثلون عن الحكومة الفنزويلية والمعارضة وممثلو النرويج محادثات في منتدى باريس للسلام أمس الجمعة.
وعندما سئل عن الموعد المتوقع لجولة أخرى من المحادثات، قال رودريغيز، الذي شارك في اجتماع الجمعة، "قريبًا". مضيفًا أن الوساطة من جانب الدول الأخرى مطلوبة.
طائرة تابعة لشركة توربيال بعد رحلة من فنزويلا إلى كولومبيا، الاثنين، 7 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
فنزويلا وكولومبيا تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع دام عامين
8 نوفمبر, 05:21 GMT
في أكتوبر من العام الماضي، علقت الحكومة الفنزويلية مشاركتها في المحادثات مع المعارضة بسبب تسليم الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة. وقد استؤنفت المحادثات هذا العام.
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