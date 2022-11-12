https://sputnikarabic.ae/20221112/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-سعي-بلاده-إبقاء-سعر-برميل-النفط-أقل-من-100-دولار-1070103652.html
رئيس الوزراء العراقي يؤكد سعي بلاده إبقاء سعر برميل النفط أقل من 100 دولار
رئيس الوزراء العراقي يؤكد سعي بلاده إبقاء سعر برميل النفط أقل من 100 دولار
أكد رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني، أن بلاده، التي تعد ثاني أكبر منتج في البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تسعى إلى الحد من زيادة أسعار النفط بهدف ضمان... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T19:05+0000
2022-11-12T19:05+0000
2022-11-12T19:05+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وقال السوداني للصحفيين في بغداد إن بلاده "حريصة على ألا تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل" وعلى أن لا تنخفض الأسعار بما يؤثر على العرض والطلب، بحسب "بلومبرغ".وأشار السوداني إلى أنه ينبغي مراجعة حصة إنتاج العراق من "أوبك +" لأخذ تلك العوامل في الاعتبار، مبينا أن ذلك سيناقش مع أعضاء أوبك دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.وبدروه، نقل موقع "النشرة" عن السوداني مطالبته أعضاء "أوبك" بإعادة النظر في حصة إنتاج العراق، وقال: "إننا بحاجة لزيادة إنتاج النفط لتحقيق المزيد من الإيرادات لإعادة إعمار العراق، وينبغي أن يعيد أعضاء أوبك النظر في حصة إنتاج العراق".وقال رئيس الوزراء العراقي: "بغداد مهتمة باستقرار أسعار النفط بما لا يزيد على 100 دولار للبرميل، إننا ملتزمون بقرارات وسياسات أوبك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يؤكد سعي بلاده إبقاء سعر برميل النفط أقل من 100 دولار
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أكد رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني، أن بلاده، التي تعد ثاني أكبر منتج في البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تسعى إلى الحد من زيادة أسعار النفط بهدف ضمان استقرار السوق.
وقال السوداني للصحفيين في بغداد إن بلاده "حريصة على ألا تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل" وعلى أن لا تنخفض الأسعار بما يؤثر على العرض والطلب، بحسب "بلومبرغ"
.
ونوه السوداني إلى أن بلاده بحاجة إلى إنتاج المزيد من النفط، بهدف تحقيق المزيد من الإيرادات من أجل إعادة إعمار العراق.
وأشار السوداني إلى أنه ينبغي مراجعة حصة إنتاج العراق من "أوبك +" لأخذ تلك العوامل في الاعتبار، مبينا أن ذلك سيناقش مع أعضاء أوبك دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وبدروه، نقل موقع "النشرة"
عن السوداني مطالبته أعضاء "أوبك" بإعادة النظر في حصة إنتاج العراق، وقال: "إننا بحاجة لزيادة إنتاج النفط لتحقيق المزيد من الإيرادات لإعادة إعمار العراق، وينبغي أن يعيد أعضاء أوبك النظر في حصة إنتاج العراق".
وقال رئيس الوزراء العراقي
: "بغداد مهتمة باستقرار أسعار النفط بما لا يزيد على 100 دولار للبرميل، إننا ملتزمون بقرارات وسياسات أوبك".