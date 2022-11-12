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https://sputnikarabic.ae/20221112/سفير-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-يكشف-تبعات-القرار-الأممي-الجديد-حول-ماهية-الاحتلال-1070095274.html
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يكشف تبعات القرار الأممي الجديد حول "ماهية الاحتلال"
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يكشف تبعات القرار الأممي الجديد حول "ماهية الاحتلال"
كشف المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان التبعات المتوقعة للقرار الأممي بقبول طلب فلسطين القاضي بالتوجه إلى محكمة العدل العليا في لاهاي... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T16:07+0000
2022-11-12T16:07+0000
منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل
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وقال إردان في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة، مساء اليوم السبت، إن قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية للأمم المتحدة، لن يكون ملزما بالنسبة لإسرائيل.إلا أنه استدرك بالقول: "لكن يمكن أن تستخدمه كل الجهات والجمعيات المناهضة لإسرائيل بما في ذلك حركة "بي دي إس" الناشطة في مقاطعة إسرائيل، وكذلك الدول المعادية لنا في دفع وتبني قرارات وممارسة الضغط على شركات تجارية على سبيل المثال لمقاطعة يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، وكل المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر، ليس فقط وسم المنتجات ومقاطعتها".واعتبر أن ذلك يمكن أن "يمثل دفعة كبيرة لكل أولئك الذين يحاولون نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم".وأشار إردان إلى أن واشنطن طلبت من الفلسطينيين التراجع عما وصفه بـ "الطلب المدمر" دون جدوى، مضيفا "رأينا خلال الأسابيع الأخيرة لقاء بين (الرئيس الفلسطيني) أبو مازن وبوتين، حاول من خلاله القول إنه يثق في الرئيس الروسي، ولا يثق في الأمريكييين".وحذر السفير الإسرائيلي من أن "قرار في لاهاي ضدنا قد يؤدي أيضًا إلى دعاوى قضائية تطالب بحق العودة ملايين (اللاجئين) الفلسطينييين، وكذلك تقسيم القدس".وكان إردان قد هاجم أمس قرار الأمم المتحدة وقال: "لن تقرر أية جهة أن الشعب اليهودي محتل في وطن أجدادنا. التوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتهدئة والتقدم في المستقبل".وهدد جلعاد إردان الفلسطينيينن بقوله: "الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب. لا تقولوا إنكم لا تعرفون".وتابع: "الوقاحة" في القرار تتجاوز قضية عملية السلام، مضيفًا: "تشير هذه القرارات إلى أقدس موقع في اليهودية، جبل الهيكل - الحرم القدسي، باسمه الإسلامي فقط".ومضى بقوله: "هذا ليس جهلا أو خطأ، بل محاولة أخرى لتشويه التاريخ ومحو الصلة بين الشعب اليهودي والقدس. لن ندع ذلك يحدث أبدا. الفلسطينيون يثبتون فقط أنهم يرفضون حرية العبادة".ومساء أمس الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.
https://sputnikarabic.ae/20221111/انتصار-فلسطيني-الأمم-المتحدة-تحيل-الاحتلال-الإسرائيلي-لمحكمة-العدل-الدولية--1070069156.html
https://sputnikarabic.ae/20221112/حماس-ترحب-بالقرار-الأممي-حول-ماهية-وجود-الاحتلال-في-فلسطين-1070093594.html
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منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن
منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يكشف تبعات القرار الأممي الجديد حول "ماهية الاحتلال"

16:07 GMT 12.11.2022
© Sputnik . Boshra Al-Futianiمدينة القدس
مدينة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Boshra Al-Futiani
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كشف المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان التبعات المتوقعة للقرار الأممي بقبول طلب فلسطين القاضي بالتوجه إلى محكمة العدل العليا في لاهاي بطلب إصدار فتوى عاجلة حول "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي".
وقال إردان في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة، مساء اليوم السبت، إن قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية للأمم المتحدة، لن يكون ملزما بالنسبة لإسرائيل.
إلا أنه استدرك بالقول: "لكن يمكن أن تستخدمه كل الجهات والجمعيات المناهضة لإسرائيل بما في ذلك حركة "بي دي إس" الناشطة في مقاطعة إسرائيل، وكذلك الدول المعادية لنا في دفع وتبني قرارات وممارسة الضغط على شركات تجارية على سبيل المثال لمقاطعة يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، وكل المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر، ليس فقط وسم المنتجات ومقاطعتها".
واعتبر أن ذلك يمكن أن "يمثل دفعة كبيرة لكل أولئك الذين يحاولون نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم".
وأشار إردان إلى أن واشنطن طلبت من الفلسطينيين التراجع عما وصفه بـ "الطلب المدمر" دون جدوى، مضيفا "رأينا خلال الأسابيع الأخيرة لقاء بين (الرئيس الفلسطيني) أبو مازن وبوتين، حاول من خلاله القول إنه يثق في الرئيس الروسي، ولا يثق في الأمريكييين".
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
انتصار فلسطيني... الأمم المتحدة تحيل "الاحتلال الإسرائيلي" لمحكمة العدل الدولية
أمس, 17:30 GMT
وحذر السفير الإسرائيلي من أن "قرار في لاهاي ضدنا قد يؤدي أيضًا إلى دعاوى قضائية تطالب بحق العودة ملايين (اللاجئين) الفلسطينييين، وكذلك تقسيم القدس".
وكان إردان قد هاجم أمس قرار الأمم المتحدة وقال: "لن تقرر أية جهة أن الشعب اليهودي محتل في وطن أجدادنا. التوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتهدئة والتقدم في المستقبل".
وهدد جلعاد إردان الفلسطينيينن بقوله: "الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب. لا تقولوا إنكم لا تعرفون".
وتابع: "الوقاحة" في القرار تتجاوز قضية عملية السلام، مضيفًا: "تشير هذه القرارات إلى أقدس موقع في اليهودية، جبل الهيكل - الحرم القدسي، باسمه الإسلامي فقط".
ومضى بقوله: "هذا ليس جهلا أو خطأ، بل محاولة أخرى لتشويه التاريخ ومحو الصلة بين الشعب اليهودي والقدس. لن ندع ذلك يحدث أبدا. الفلسطينيون يثبتون فقط أنهم يرفضون حرية العبادة".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
"حماس" ترحب بالقرار الأممي حول "ماهية وجود الاحتلال في فلسطين"
15:17 GMT
ومساء أمس الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:52 GMT
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