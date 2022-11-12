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https://sputnikarabic.ae/20221112/سلطنة-عمان-تؤكد-لأوكرانيا-على-أهمية-إجراء-مفاوضات-سلمية-مع-روسيا-1070082687.html
سلطنة عمان تؤكد لأوكرانيا على أهمية إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا
سلطنة عمان تؤكد لأوكرانيا على أهمية إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا
أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا على أهمية إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T07:47+0000
2022-11-12T07:47+0000
سلطنة عمان
أخبار أوكرانيا
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وحسب وكالة الأنباء العمانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم السبت.وخلال الاتصال، شدد الجانبان على أهمية الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار. كما بحث الجانبان أيضا العلاقات بين البلدين والحرص المتبادل على تنميتها.
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سلطنة عمان, أخبار أوكرانيا
سلطنة عمان, أخبار أوكرانيا

سلطنة عمان تؤكد لأوكرانيا على أهمية إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا

07:47 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي
وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
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أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا على أهمية إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا.
وحسب وكالة الأنباء العمانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم السبت.
وخلال الاتصال، شدد الجانبان على أهمية الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.

كما بحث الجانبان أيضا العلاقات بين البلدين والحرص المتبادل على تنميتها.
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