سلطنة عمان تؤكد لأوكرانيا على أهمية إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا على أهمية إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا.
وحسب وكالة الأنباء العمانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم السبت.
معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ونظيره الأوكراني معالي دميترو كوليبا يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف #الأزمة_الأوكرانية على أساس ميثاق #الأمم_المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار. #العُمانية pic.twitter.com/toIbP1k1vo— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 12, 2022
وخلال الاتصال، شدد الجانبان على أهمية الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.
كما بحث الجانبان أيضا العلاقات بين البلدين والحرص المتبادل على تنميتها.
كما بحث الجانبان أيضا العلاقات بين البلدين والحرص المتبادل على تنميتها.