https://sputnikarabic.ae/20221112/سياسي-سوداني-يوضح-لـسبوتنيك-الملفات-التي-تنتظر-المفوض-السامي-لحقوق-الإنسان-في-الخرطوم-1070100051.html

سياسي سوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الملفات التي تنتظر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الخرطوم

سياسي سوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الملفات التي تنتظر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الخرطوم

قال السياسي والحقوقي السوداني، الدكتور محمد الزين، إن زيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك إلى السودان والتى تعد الأولى من نوعها منذ توليه... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T17:29+0000

2022-11-12T17:29+0000

2022-11-12T17:29+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن هذه الزيارة تأتي في ظل الأوضاع التي تزداد سوء يوما بعد يوم، خاصة الوضع الاقتصادي وانعكاسه على الأزمة السياسية والأمنية، وكذلك فشل الآلية الثلاثية في التوصل لحل سياسي بين الأطراف السودانية.وكشف الزين أن المفوض السامي سوف يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وعدداً من كبار المسؤولين السودانين، وذلك للتدخل بشكل مباشر في ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها ملف دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وقضية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في يونيو/حزيران 2019، وكذلك مقتل أكثر من 200 شاب بعد قرارات أكتوبر/تشرين أول 2021 ، والتى تعد من أخطر الملفات، وتعيق عملية الوفاق والحوار السياسي مع لجان المقاومة القوى المؤثرة على الشارع بشكل عام.وأشار السياسي السوداني إلى أن جدول أعمال المفوض السامي تروك، يشمل لقاءات مع ممثلي المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيه مجموعات النساء والشباب، فضلا عن ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، معتبرا أن كل ذلك يصب في اتجاه الحل السياسي المتوافق عليه، وفق جهود البعثة السياسية الأممية التي تعسرت خطواتها.وتوقع الزين أن يمارس المفوض ضغوط على المكون العسكري للتوصل إلى تسوية عاجلة.وأضاف أن المفوض سيزور مدينة الفاشر في شمال دارفور (غرب) للقاء مسؤولين بحكومة الإقليم، وعلى رأسها مني أركو مناوي و هي محاولة من المفوض للتأكيد على حصولهم على دعم المحكمة الجنائية الدولية.وتابع "كذلك سوف يقابل المفوض ممثلين عن النازحين فيما يتعلق بالسير في عمليات الإغاثة والعودة الطوعية، وكذا ضعف انسياب المساعدات الإغاثية واستمرار الحرب في بعض مناطق ولايات دارفور، ومقتل المئات خلال الاشتباكات الأخيرة".ولفت الزين إلى أن "مقابلة المفوض لمنظمات المجتمع المدني السوداني تأتي ضمن استمرار الدعم المادي لهم للمضي في طريق التسوية السياسية، وخاصة أنها أصبحت طرفا في الحكم وفق ما يعرف بالقوى المدنية والتى شاركت في حكومتي حمدوك الأولى والثانية".واختتم بقوله: "أعتقد أن لقاء المفوض هو زيارة استكشافية لمرحلة ما بعد جهد الآلية الثلاثية، ومن قبل محاولة للتواجد في المرحلة الراهنة بوضعه الوظيفي كزيارة تعارف مع الأطراف السودانية، وهذا ما سيقدمه في مؤتمره الصحفي في ختام زيارته".وستبدأ زيارة تورك إلى السودان، يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتنتهي في 16 من الشهر نفسه، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".وتعد هذه هي أول زيارة رسمية من نوعها لأي من بلدان العالم، يقوم بها فولكر تورك، منذ توليه منصبه كمفوض لحقوق الإنسان.ويختتم تورك زيارته بعقد مؤتمر صحفي في الخرطوم، في يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر، وسيكون الحضور مقتصر على الصحفيين المعتمدين.وفي شهر سبتمبر/ أيلول، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تولي النمساوي فولكر تورك منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلفا لميشيل باتشيليت، من تشيلي.

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