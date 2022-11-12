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https://sputnikarabic.ae/20221112/صحيفة-بريطانية-تكشف-اعتزام-الدول-الغربية-عزل-روسيا-خلال-قمة-العشرين-في-بالي-1070081432.html
صحيفة بريطانية تكشف اعتزام الدول الغربية "عزل" روسيا خلال قمة العشرين في بالي
صحيفة بريطانية تكشف اعتزام الدول الغربية "عزل" روسيا خلال قمة العشرين في بالي
ذكرت مصادر لصحيفة بريطانية إن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستسعى لـ"عزل" ومقاطعة الوفد الروسي أثناء فعاليات قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T06:18+0000
2022-11-12T06:18+0000
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ونقلت صحيفة "التلغراف" عن أحد المسؤولين الأوروبيين قوله: "نحاول العمل مع الشركاء لنعرض بشكل مقنع للغاية ما يفكر به المجتمع الدولي في الأعمال غير الشرعية لروسيا"، وفقا له.وأضاف أن "هذا يعني أيضا عرقلة العلاقات مع لافروف أو أي أحد يترأس الوفد الروسي، أو جعل الناس ينسحبون أثناء مداخلات روسيا".ويشار إلى أن الأوروبيين يسعون إلى "جعل الجانب الروسي يفهم أن أي مفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا يجب أن تجري بشروط كييف".يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستجري في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني. وسيترأس وزير الخارجية سيرغي لافروف الوفد الروسي إلى القمة.
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العالم
العالم

صحيفة بريطانية تكشف اعتزام الدول الغربية "عزل" روسيا خلال قمة العشرين في بالي

06:18 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaroقمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021
قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaro
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ذكرت مصادر لصحيفة بريطانية إن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستسعى لـ"عزل" ومقاطعة الوفد الروسي أثناء فعاليات قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
ونقلت صحيفة "التلغراف" عن أحد المسؤولين الأوروبيين قوله: "نحاول العمل مع الشركاء لنعرض بشكل مقنع للغاية ما يفكر به المجتمع الدولي في الأعمال غير الشرعية لروسيا"، وفقا له.

وأضاف أن "هذا يعني أيضا عرقلة العلاقات مع لافروف أو أي أحد يترأس الوفد الروسي، أو جعل الناس ينسحبون أثناء مداخلات روسيا".

ويشار إلى أن الأوروبيين يسعون إلى "جعل الجانب الروسي يفهم أن أي مفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا يجب أن تجري بشروط كييف".

يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستجري في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني. وسيترأس وزير الخارجية سيرغي لافروف الوفد الروسي إلى القمة.
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