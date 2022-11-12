https://sputnikarabic.ae/20221112/فاغنر-الأكثر-سرية-أوركسترا-عصية-على-التكتياكات-القذرة-الحربية----1070090277.html

"فاغنر" الأكثر سرية... "أوركسترا" عصية على التكتياكات "القذرة" الحربية

"فاغنر" الأكثر سرية... "أوركسترا" عصية على التكتياكات "القذرة" الحربية

أحدثت "فاغنر" الكثير من الجدل في الأعوام الماضية، حيث اعتبرت من بين المجموعات الأكثر انغلاقا وسرية في العالم، وتضاربت حولها المعلومات والأنباء، لكن هذا الاسم... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T14:33+0000

2022-11-12T14:33+0000

2022-11-12T14:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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ظهر اسم "فاغنر"، وهي شركة عسكرية خاصة، وتصدر عناوين الأخبار العالمية، في أكثر من حدث عسكري في العالم خلال السنوات العشر الماضية، لكن عناصرها كانوا وما زالوا بعيدين عن عدسات الكاميرات والإعلام، وبقيت الأنباء مجرد حبر على ورق، بسبب صعوبة اختراقها وسريتها الشديدة وعدم وجود أي معلومات مثبتة حولها.أنباء افتتاح مراكز تدريبية في روسيا يعيد "فاغنر" إلى الواجهةأعاد افتتاح مركز لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة بهدف تطوير التقنيات الدفاعية، في الرابع من الشهر الجاري نوفمبر/ تشرين الثاني، بمدنية سانت بطرسبرغ، الشركة إلى واجهة الأخبار العالمية، حيث يتم العمل على تدريب متطوعين للمشاركة في الأعمال القتالية على حدود روسيا الغربية، بحسب رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.قال رجل الأعمال بريغوجين في تصريحات نقلها راديو "سبوتنيك" إن الشركة العسكرية الخاصة في "فاغنر" ستعد "مراكز تدريب للمقاتلين" في منطقتي كورسك وبيلغورود، والتي ستساعد الجيش الروسي في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، على حد قوله.واقترح بريغوجين أن يرسل رجال الأعمال المحليون 25٪ من الموظفين الذكور للتدريب، بينما سيتعين على 75٪ مواصلة العمل.وقال: "وهكذا سيكون الأمر كدائرة: أسبوع واحد في الخنادق، وثلاثة في المنزل والعمل. في هذه الحالة، عندما يأتي العدو إلى الأراضي الروسية، فإن الجميع بنسبة 100٪ سوف يدافعون عن بلادهم"، بحسب راي رجل الأعمال.مركز رئيسي يعمل على "تطوير القدرات الدفاعية"أشار بريغوجين إلى أن المركز الذي افتتح في مدينة سانت بطرسبرغ، سيعمل على تطوير "تقنيات دفاعية".وأشار مؤسس شركة "فاغنر" إلى أن المجمع يضم مجموعة من الطوابق والمقرات، تتضمن أماكن مخصصة للإيواء المجاني للمخترعين والمصممين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات والإنتاج التجريبي وغيرها.وخلال اليوم الأول من الافتتاح، يوم الجمعة الموافق للرابع من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، عقدت نقاشات مفتوحة حول قضايا أمن المعلومات، حيث نوقشت آفاق تطوير تقنيات وسائل الإعلام على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة."فاغنر" في دونباس.. "أوركسترا" عصية على "التكتيكات القذرة" الأوكرانيةالشركة العسكرية الأكثر غموضا في العالم، ظهرت في دونباس، حيث يقوم مقاتلوها بتنفيذ مهام قتالية على الخطوط الأمامية الأولى، بحسب وسائل إعلام، ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن أحد عنصر "فاغنر"، في منتصف الشهر الماضي، تأكيده عدم تخلي المجموعة عن المناطق المحتلة، مشيرا إلى أنهم يعملون على تجهيز مقرات إضافية على خطوط التماس.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المقاتل قوله "يجب عدم الاستهانة بالعدو. طوال الوقت أظهر العدو قدرته على القتال بسبب وجود الكثير من المرتزقة".الملفت أن العناصر بالفعل أفشلوا الهجمات الأوكرانية بفعالية كبيره، حيث ذكرت إذاعة "سبوتنيك" في وقت سابق أن سلطات منطقة خيرسون وصفت الهجوم المضاد الذي قامت به القوات المسلحة الأوكرانية "بالفشل التام".مشاركة في رسم معالم عالم جديد على "خط التماس" الأكثر سخونة ونشرت "روسيا اليوم"، تقريرا في أغسطس/ آب الماضي حول مشاركة عناصر من "فاغنر" في الأعمال القتالية ضد الجيش الأوكراني في قرية بكروفسكايا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث نشر قادة كييف جنود لديهم خبرة في الحروب القذرة، حيث احتل المقاتلون الأوكرانيون المباني السكنية واحتموا بها، لكن هؤلاء لم يتمكنوا على الرغم من هذه التكتيكات من إيقاف مجموعة "فاغنر"، التي أطلق عليها لقب "الأوركسترا"، أو الفرقة الموسيقية، بحسب التقرير، والتي بسطت سيطرتها على المكان.كما عرضت "روسيا اليوم" باللغة الروسية فيلما وثائقيا حمل اسم (شركة فاغنر العسكرية الخاصة... عقد مع الوطن الأم)، حيث سمح لفريق العمل بدخول "إحدى أكثر المنظمات سرية واغلاقا في المجال العسكري"، بحسب التقرير، حيث رفض المقاتلون وصفهم "بالمرتزقة" وتحدثوا عن طرق تنظيم عملهم ومشاركتهم في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وطرق مساعدتهم لسكان المناطق المحررة.وعلى الرغم من الكثير من البيانات المنشورة على مواقع الانترنت التي تحمل الكثير من الأخطاء والملاحظات، حول طبيعة عمل هذه الشركة العسكرية الخاصة، إلا أن "فاغنر" تستمر إلى اليوم باتباع أسلوب التكتيات شديدة السرية، حيث تمتنع عن تصوير أو نشر أي مقاطع حول مهماتها المنفذة. لكن الأيام القادمة قد تحمل الكثير من البيانات والمعلومات حول طبيعة المهام التي تقول الشركة إنها تنفذها على الخطوط الأمامية في دونباس، الجبهة التي يمكن القول، وبحسب الكثير من المصادر، إنها ترسم في وقتنا الحالي معالم عالم جديد ثنائي القطب بين الشرق والغرب.

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