عربي
https://sputnikarabic.ae/20221112/فرنسا-تهدد-إيطاليا-بعواقب-بسبب-أزمة-المهاجرين--1070105994.html
فرنسا تهدد إيطاليا بعواقب بسبب أزمة المهاجرين
فرنسا تهدد إيطاليا بعواقب بسبب أزمة المهاجرين
هددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم السبت، من أن روما قد تواجه عواقب في حال عدم تغيير موقفها، وذلك بعد رفض إيطاليا قبول دخول سفينة المهاجرين... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T20:51+0000
2022-11-12T20:51+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103882/90/1038829014_0:600:1282:1321_1920x0_80_0_0_ee44c98c052a592bf4b91424814eaff6.jpg
وقالت الوزيرة الفرنية: "ستكون هناك عواقب إذا استمرت إيطاليا في هذا الإجراء. من جانبنا، قمنا بتعليق آلية إعادة توطين المهاجرين من إيطاليا وشددنا الضوابط على الحدود بين فرنسا وإيطاليا".وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى "خيبة أمل شديدة" من قرار إيطاليا، وبحسبها، فإن "روما لا تحترم القانون الدولي أو البحري".وشددت كولونا على أن فرنسا قبلت دخول السفينة بشكل استثنائي، بالنظر إلى "رفض إيطاليا العنيد وافتقارها للإنسانية"، واصفة قرار السلطات الإيطالية بـ "الصادم".وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن سلطات البلاد، كاستثناء، تسمح للسفينة "أوشن فايكنغ"، التابعة لمنظمة إنسانية دولية "إس أو إس ميديتراني"، بالرسو في ميناء تولون.وبحسبه، يؤخذ في الاعتبار أن السفينة كانت في البحر منذ أكثر من 15 يوما، "جعلت السلطات الإيطالية خلالها الركاب ينتظرون".وقال دارمانين أيضا إن فرنسا ترفض قبول 3500 مهاجر من المقرر إعادة توجيههم من إيطاليا إلى فرنسا الصيف المقبل، وحث الدول الأخرى على أن تحذو حذو باريس. مؤكدا أن فرنسا ستعزز أيضا ضوابط الحدود مع إيطاليا في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20221108/بعد-غرق-قارب-مهاجرين-استمرار-مآسي-رحلة-الموت-من-القرن-الأفريقي-إلى-سواحل-اليمن-1069962246.html
أخبار فرنسا
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103882/90/1038829014_0:479:1282:1441_1920x0_80_0_0_fac3556daaf4a3005003b3b7c19a015e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا , إيطاليا
العالم, أخبار فرنسا , إيطاليا

فرنسا تهدد إيطاليا بعواقب بسبب أزمة المهاجرين

20:51 GMT 12.11.2022
CC0 / Pixabay / برج إيفل في باريس
برج إيفل في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
هددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم السبت، من أن روما قد تواجه عواقب في حال عدم تغيير موقفها، وذلك بعد رفض إيطاليا قبول دخول سفينة المهاجرين "أوشن فايكنغ".
وقالت الوزيرة الفرنية: "ستكون هناك عواقب إذا استمرت إيطاليا في هذا الإجراء. من جانبنا، قمنا بتعليق آلية إعادة توطين المهاجرين من إيطاليا وشددنا الضوابط على الحدود بين فرنسا وإيطاليا".

وتابعت كولونا في مقابلة أجرتها مع صحيفة "باريزيان": "يجب تذكير روما بواجبها في إظهار الجانب الإنساني".

وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى "خيبة أمل شديدة" من قرار إيطاليا، وبحسبها، فإن "روما لا تحترم القانون الدولي أو البحري".
وشددت كولونا على أن فرنسا قبلت دخول السفينة بشكل استثنائي، بالنظر إلى "رفض إيطاليا العنيد وافتقارها للإنسانية"، واصفة قرار السلطات الإيطالية بـ "الصادم".
قارب مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
بعد غرق قارب مهاجرين… استمرار مآسي رحلة الموت من القرن الأفريقي إلى سواحل اليمن
8 نوفمبر, 19:32 GMT

وبدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، الخميس الماضي، إن "شيئا ما لا يعمل" في الآلية الأوروبية المتعلقة باستقبال المهاجرين وإيوائهم، واصفة هذه الآلية بأنها غير عادلة من ناحية القول بأن إيطاليا يجب أن تكون نقطة وصولهم الوحيدة، معربة عن حيرتها من رد فعل فرنسا حول قرارها قبول سفينة اللاجئين "كاستثناء".

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن سلطات البلاد، كاستثناء، تسمح للسفينة "أوشن فايكنغ"، التابعة لمنظمة إنسانية دولية "إس أو إس ميديتراني"، بالرسو في ميناء تولون.
وبحسبه، يؤخذ في الاعتبار أن السفينة كانت في البحر منذ أكثر من 15 يوما، "جعلت السلطات الإيطالية خلالها الركاب ينتظرون".
وقال دارمانين أيضا إن فرنسا ترفض قبول 3500 مهاجر من المقرر إعادة توجيههم من إيطاليا إلى فرنسا الصيف المقبل، وحث الدول الأخرى على أن تحذو حذو باريس. مؤكدا أن فرنسا ستعزز أيضا ضوابط الحدود مع إيطاليا في المستقبل القريب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала