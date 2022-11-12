https://sputnikarabic.ae/20221112/فرنسا-تهدد-إيطاليا-بعواقب-بسبب-أزمة-المهاجرين--1070105994.html
فرنسا تهدد إيطاليا بعواقب بسبب أزمة المهاجرين
فرنسا تهدد إيطاليا بعواقب بسبب أزمة المهاجرين
هددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم السبت، من أن روما قد تواجه عواقب في حال عدم تغيير موقفها، وذلك بعد رفض إيطاليا قبول دخول سفينة المهاجرين... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T20:51+0000
2022-11-12T20:51+0000
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وقالت الوزيرة الفرنية: "ستكون هناك عواقب إذا استمرت إيطاليا في هذا الإجراء. من جانبنا، قمنا بتعليق آلية إعادة توطين المهاجرين من إيطاليا وشددنا الضوابط على الحدود بين فرنسا وإيطاليا".وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى "خيبة أمل شديدة" من قرار إيطاليا، وبحسبها، فإن "روما لا تحترم القانون الدولي أو البحري".وشددت كولونا على أن فرنسا قبلت دخول السفينة بشكل استثنائي، بالنظر إلى "رفض إيطاليا العنيد وافتقارها للإنسانية"، واصفة قرار السلطات الإيطالية بـ "الصادم".وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن سلطات البلاد، كاستثناء، تسمح للسفينة "أوشن فايكنغ"، التابعة لمنظمة إنسانية دولية "إس أو إس ميديتراني"، بالرسو في ميناء تولون.وبحسبه، يؤخذ في الاعتبار أن السفينة كانت في البحر منذ أكثر من 15 يوما، "جعلت السلطات الإيطالية خلالها الركاب ينتظرون".وقال دارمانين أيضا إن فرنسا ترفض قبول 3500 مهاجر من المقرر إعادة توجيههم من إيطاليا إلى فرنسا الصيف المقبل، وحث الدول الأخرى على أن تحذو حذو باريس. مؤكدا أن فرنسا ستعزز أيضا ضوابط الحدود مع إيطاليا في المستقبل القريب.
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العالم, أخبار فرنسا , إيطاليا
العالم, أخبار فرنسا , إيطاليا
فرنسا تهدد إيطاليا بعواقب بسبب أزمة المهاجرين
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هددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم السبت، من أن روما قد تواجه عواقب في حال عدم تغيير موقفها، وذلك بعد رفض إيطاليا قبول دخول سفينة المهاجرين "أوشن فايكنغ".
وقالت الوزيرة الفرنية: "ستكون هناك عواقب إذا استمرت إيطاليا في هذا الإجراء. من جانبنا، قمنا بتعليق آلية إعادة توطين المهاجرين من إيطاليا وشددنا الضوابط على الحدود بين فرنسا وإيطاليا".
وتابعت كولونا في مقابلة أجرتها مع صحيفة "باريزيان": "يجب تذكير روما بواجبها في إظهار الجانب الإنساني".
وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى "خيبة أمل شديدة" من قرار إيطاليا
، وبحسبها، فإن "روما لا تحترم القانون الدولي أو البحري".
وشددت كولونا على أن فرنسا قبلت دخول السفينة بشكل استثنائي
، بالنظر إلى "رفض إيطاليا العنيد وافتقارها للإنسانية"، واصفة قرار السلطات الإيطالية بـ "الصادم".
وبدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، الخميس الماضي، إن "شيئا ما لا يعمل" في الآلية الأوروبية المتعلقة باستقبال المهاجرين وإيوائهم، واصفة هذه الآلية بأنها غير عادلة من ناحية القول بأن إيطاليا يجب أن تكون نقطة وصولهم الوحيدة، معربة عن حيرتها من رد فعل فرنسا حول قرارها قبول سفينة اللاجئين "كاستثناء".
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن سلطات البلاد، كاستثناء، تسمح للسفينة "أوشن فايكنغ"، التابعة لمنظمة إنسانية دولية "إس أو إس ميديتراني"، بالرسو في ميناء تولون.
وبحسبه، يؤخذ في الاعتبار أن السفينة كانت في البحر منذ أكثر من 15 يوما، "جعلت السلطات الإيطالية خلالها الركاب ينتظرون".
وقال دارمانين أيضا إن فرنسا ترفض قبول 3500 مهاجر من المقرر إعادة توجيههم من إيطاليا إلى فرنسا الصيف المقبل، وحث الدول الأخرى على أن تحذو حذو باريس. مؤكدا أن فرنسا ستعزز أيضا ضوابط الحدود مع إيطاليا في المستقبل القريب.