https://sputnikarabic.ae/20221112/فرنسا-تهدد-إيطاليا-بعواقب-بسبب-أزمة-المهاجرين--1070105994.html

فرنسا تهدد إيطاليا بعواقب بسبب أزمة المهاجرين

فرنسا تهدد إيطاليا بعواقب بسبب أزمة المهاجرين

هددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم السبت، من أن روما قد تواجه عواقب في حال عدم تغيير موقفها، وذلك بعد رفض إيطاليا قبول دخول سفينة المهاجرين... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T20:51+0000

2022-11-12T20:51+0000

2022-11-12T20:51+0000

العالم

أخبار فرنسا

إيطاليا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103882/90/1038829014_0:600:1282:1321_1920x0_80_0_0_ee44c98c052a592bf4b91424814eaff6.jpg

وقالت الوزيرة الفرنية: "ستكون هناك عواقب إذا استمرت إيطاليا في هذا الإجراء. من جانبنا، قمنا بتعليق آلية إعادة توطين المهاجرين من إيطاليا وشددنا الضوابط على الحدود بين فرنسا وإيطاليا".وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى "خيبة أمل شديدة" من قرار إيطاليا، وبحسبها، فإن "روما لا تحترم القانون الدولي أو البحري".وشددت كولونا على أن فرنسا قبلت دخول السفينة بشكل استثنائي، بالنظر إلى "رفض إيطاليا العنيد وافتقارها للإنسانية"، واصفة قرار السلطات الإيطالية بـ "الصادم".وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن سلطات البلاد، كاستثناء، تسمح للسفينة "أوشن فايكنغ"، التابعة لمنظمة إنسانية دولية "إس أو إس ميديتراني"، بالرسو في ميناء تولون.وبحسبه، يؤخذ في الاعتبار أن السفينة كانت في البحر منذ أكثر من 15 يوما، "جعلت السلطات الإيطالية خلالها الركاب ينتظرون".وقال دارمانين أيضا إن فرنسا ترفض قبول 3500 مهاجر من المقرر إعادة توجيههم من إيطاليا إلى فرنسا الصيف المقبل، وحث الدول الأخرى على أن تحذو حذو باريس. مؤكدا أن فرنسا ستعزز أيضا ضوابط الحدود مع إيطاليا في المستقبل القريب.

https://sputnikarabic.ae/20221108/بعد-غرق-قارب-مهاجرين-استمرار-مآسي-رحلة-الموت-من-القرن-الأفريقي-إلى-سواحل-اليمن-1069962246.html

أخبار فرنسا

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فرنسا , إيطاليا