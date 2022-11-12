https://sputnikarabic.ae/20221112/فرنسا-والمملكة-المتحدة-تتفقان-على-دعم-أوكرانيا-ومواجهة-تحديات-الصين-1070079887.html

فرنسا والمملكة المتحدة تتفقان على دعم أوكرانيا ومواجهة تحديات الصين

فرنسا والمملكة المتحدة تتفقان على دعم أوكرانيا ومواجهة تحديات الصين

أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، محادثات في باريس واتفقا على مواصلة دعم كييف وتعزيز التعاون في المحيطين... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T00:00+0000

2022-11-12T00:00+0000

2022-11-12T00:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

بريطانيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1070079741_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0755d8f4fe5e62fc769e28ba5b1ceb6d.jpg

وقال كليفرلي وكولونا في بيان مشترك يوم الجمعة، إنهما "أكدا عزمهما على تزويد أوكرانيا بالدعم السياسي والعسكري والإنساني والاقتصادي، الذي تحتاجه للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وتعزيز قدرتها على الصمود في الشتاء المقبل وما بعده".وبحسب البيان، ناقش الوزيران قضايا الهجرة غير الشرعية وتغير المناخ والطاقة.وأردف البيان أن البلدين مستعدين للعمل مع الصين بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ.وبحسب البيان، تخطط فرنسا والمملكة المتحدة للضغط على الصين فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقالت الحكومة البريطانية، إن الوزيرين تحدثا أيضا عن إيران وأدانا دعمها لروسيا وعملياتها في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221111/مقتل-مرتزق-بريطاني-وجرح-آخر-في-الرأس-بعد-إصابتهما-بقذيفة-دبابة-روسية-في-أوكرانيا-1070079455.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, أخبار أوكرانيا