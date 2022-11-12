https://sputnikarabic.ae/20221112/فرنسا-والمملكة-المتحدة-تتفقان-على-دعم-أوكرانيا-ومواجهة-تحديات-الصين-1070079887.html
فرنسا والمملكة المتحدة تتفقان على دعم أوكرانيا ومواجهة تحديات الصين
فرنسا والمملكة المتحدة تتفقان على دعم أوكرانيا ومواجهة تحديات الصين
أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، محادثات في باريس واتفقا على مواصلة دعم كييف وتعزيز التعاون في المحيطين... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T00:00+0000
2022-11-12T00:00+0000
2022-11-12T00:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كليفرلي وكولونا في بيان مشترك يوم الجمعة، إنهما "أكدا عزمهما على تزويد أوكرانيا بالدعم السياسي والعسكري والإنساني والاقتصادي، الذي تحتاجه للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وتعزيز قدرتها على الصمود في الشتاء المقبل وما بعده".وبحسب البيان، ناقش الوزيران قضايا الهجرة غير الشرعية وتغير المناخ والطاقة.وأردف البيان أن البلدين مستعدين للعمل مع الصين بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ.وبحسب البيان، تخطط فرنسا والمملكة المتحدة للضغط على الصين فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقالت الحكومة البريطانية، إن الوزيرين تحدثا أيضا عن إيران وأدانا دعمها لروسيا وعملياتها في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221111/مقتل-مرتزق-بريطاني-وجرح-آخر-في-الرأس-بعد-إصابتهما-بقذيفة-دبابة-روسية-في-أوكرانيا-1070079455.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا
فرنسا والمملكة المتحدة تتفقان على دعم أوكرانيا ومواجهة تحديات الصين
00:00 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 00:07 GMT 12.11.2022) تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، محادثات في باريس واتفقا على مواصلة دعم كييف وتعزيز التعاون في المحيطين الهندي والهادئ.
وقال كليفرلي وكولونا في بيان مشترك يوم الجمعة، إنهما "أكدا عزمهما على تزويد أوكرانيا بالدعم السياسي والعسكري
والإنساني والاقتصادي، الذي تحتاجه للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وتعزيز قدرتها على الصمود في الشتاء المقبل وما بعده".
وبحسب البيان، ناقش الوزيران قضايا الهجرة غير الشرعية وتغير المناخ والطاقة.
وجاء في البيان المشترك، أن "البلدين ملتزمين بتعزيز التعاون لدعم حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتنسيق الاستجابات للتحديات النظامية التي تطرحها الصين المتزايدة بحزم".
وأردف البيان أن البلدين مستعدين للعمل مع الصين بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
وبحسب البيان، تخطط فرنسا والمملكة المتحدة للضغط على الصين فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت الحكومة البريطانية، إن الوزيرين تحدثا أيضا عن إيران وأدانا دعمها لروسيا وعملياتها في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.