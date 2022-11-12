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إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221112/فرنسا-والمملكة-المتحدة-تتفقان-على-دعم-أوكرانيا-ومواجهة-تحديات-الصين-1070079887.html
فرنسا والمملكة المتحدة تتفقان على دعم أوكرانيا ومواجهة تحديات الصين
فرنسا والمملكة المتحدة تتفقان على دعم أوكرانيا ومواجهة تحديات الصين
أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، محادثات في باريس واتفقا على مواصلة دعم كييف وتعزيز التعاون في المحيطين... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T00:00+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كليفرلي وكولونا في بيان مشترك يوم الجمعة، إنهما "أكدا عزمهما على تزويد أوكرانيا بالدعم السياسي والعسكري والإنساني والاقتصادي، الذي تحتاجه للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وتعزيز قدرتها على الصمود في الشتاء المقبل وما بعده".وبحسب البيان، ناقش الوزيران قضايا الهجرة غير الشرعية وتغير المناخ والطاقة.وأردف البيان أن البلدين مستعدين للعمل مع الصين بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ.وبحسب البيان، تخطط فرنسا والمملكة المتحدة للضغط على الصين فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقالت الحكومة البريطانية، إن الوزيرين تحدثا أيضا عن إيران وأدانا دعمها لروسيا وعملياتها في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221111/مقتل-مرتزق-بريطاني-وجرح-آخر-في-الرأس-بعد-إصابتهما-بقذيفة-دبابة-روسية-في-أوكرانيا-1070079455.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, أخبار أوكرانيا

فرنسا والمملكة المتحدة تتفقان على دعم أوكرانيا ومواجهة تحديات الصين

00:00 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 00:07 GMT 12.11.2022)
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في داونينغ ستريت، 1 نوفمبر 2022
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في داونينغ ستريت، 1 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، محادثات في باريس واتفقا على مواصلة دعم كييف وتعزيز التعاون في المحيطين الهندي والهادئ.
وقال كليفرلي وكولونا في بيان مشترك يوم الجمعة، إنهما "أكدا عزمهما على تزويد أوكرانيا بالدعم السياسي والعسكري والإنساني والاقتصادي، الذي تحتاجه للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وتعزيز قدرتها على الصمود في الشتاء المقبل وما بعده".
وبحسب البيان، ناقش الوزيران قضايا الهجرة غير الشرعية وتغير المناخ والطاقة.
وجاء في البيان المشترك، أن "البلدين ملتزمين بتعزيز التعاون لدعم حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتنسيق الاستجابات للتحديات النظامية التي تطرحها الصين المتزايدة بحزم".
وأردف البيان أن البلدين مستعدين للعمل مع الصين بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
وبحسب البيان، تخطط فرنسا والمملكة المتحدة للضغط على الصين فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل مرتزق بريطاني وجرح آخر في الرأس بعد إصابتهما بقذيفة دبابة روسية في أوكرانيا
أمس, 22:26 GMT
وقالت الحكومة البريطانية، إن الوزيرين تحدثا أيضا عن إيران وأدانا دعمها لروسيا وعملياتها في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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