https://sputnikarabic.ae/20221112/كأس-العالم-2022-سانشيس-يعلن-قائمة-منتخب-قطر-الرسمية-1070083579.html

كأس العالم 2022... سانشيس يعلن قائمة منتخب قطر الرسمية

كأس العالم 2022... سانشيس يعلن قائمة منتخب قطر الرسمية

أعلن الإسباني فليكيس سانشيس، مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، عن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي يستضيفها "العنابي" على أرضه اعتبارا... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

قطر

بطولة كأس العالم 2022

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وضمت القائمة 26 لاعبا دون أي مفاجآت تذكر بعدما احتفظ المدرب الإسباني بجل اللاعبين الذين طالما تواجدوا في المنتخب تحت إمرته منذ أن تولى الإدارة الفنية، من بينها أعمدة رئيسية على غرار أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس والحارس سعد الشيب، فيما تواجد المدافع بوعلام خوخي ضمن القائمة رغم الأنباء التي راجت مؤخرا حول تعرضه للإصابة.وجاءت القائمة على النحو التالي:حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة)الدفاع: بيدرو ميغيل، ومصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، وبسام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وجاسم جابر (العربي).الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل) وعبد العزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، وخالد منير(الوكرة).الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، وأكرم عفيف (السد)، والمعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).وكان المدرب قد اختار 27 لاعبا للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير للمونديال خلال معسكر دخله المنتخب في مدينة ماربيا الإسبانية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشهد القائمة النهائية استبعاد لاعب واحد وهو عبد الرحمن فهمي لاعب الدحيل الذي لم يكن من بين الخيارات الأساسية للمدرب سانشيس، وفقا لـ "وكالة المغرب العربي".ومن المنتظر أن تغادر بعثة المنتخب القطري إسبانيا يوم 13 الشهر الجاري للدخول في معسكر مغلق لوضع اللمسات الأخيرة قبل استهلال مشوار المونديال بمواجهة المنتخب الإكوادوري في الافتتاح يوم 20 نوفمبر الجاري ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم المنتخبين الهولندي والسنغالي.وكان المنتخب القطري قد خاض خلال معسكر إسبانيا خمس مواجهات ودية غير رسمية خارج الفترات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حقق فيها الفوز جميعا، حيث انتصر على هندوراس وبنما والبانيا بنفس النتيجة 1- صفر وتفوق على نيكاراغوا 2-1 وعلى غواتيمالا 2- صفر.

https://sputnikarabic.ae/20220531/أين-ستبقى-المنتخبات-الوطنية-وتتدرب-في-مونديال-قطر-2022-1062913436.html

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رياضة, قطر, بطولة كأس العالم 2022