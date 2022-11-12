https://sputnikarabic.ae/20221112/لبنان-يعلن-تراجع-خطر-حرائق-الغابات-1070083432.html
لبنان يعلن تراجع خطر حرائق الغابات
لبنان يعلن تراجع خطر حرائق الغابات
صرح وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، بأن خطر حرائق الغابات في بلاده تراجع مع تحول الطقس نحو أجواء خريفية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T09:02+0000
2022-11-12T09:02+0000
2022-11-12T09:02+0000
لبنان
العالم العربي
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ياسين أنه رغم تراجع خطر حرائق الغابات تبقى التقديرات عرضة للتعديل مع تأثيرات التغيير المناخي وأحوال الطقس المتطرفة التي يشهدها العالم مؤخرا.وأشاد ياسين بهذة النتيجة التي وصفها بالمميزة، مشيرا إلى أنه يجب البناء عليها بدعم مؤسساتي على المستوى الوطني ورفع مستوى الوعي البيئي من خطر الحرائق للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الخضراء التي تعتبر ثروة لبنان الطبيعية.يذكر أن وزارة البيئة اللبنانية كانت قد حذرت، في يوليو/ تموز الماضي، من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات.وأشارت وزارة البيئة اللبنانية في بيانها السابق إلى خطورة شديدة لإمكان اندلاع نيران يصعب السيطرة عليها وإلى احتمال تمددها بشكل مفاجئ وسريع.وأكد البيان أن معظم المناطق المعرضة لخطر الحرائق تتوزع على الأراضي اللبنانية كافة وبخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية والبقاع، وهو ما أوضحته الوزارة ضمن إشارتها إلى خرائط مؤشر الحرائق الصادرة عن مختبر الحرائق في جامعة البلمند.
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
لبنان يعلن تراجع خطر حرائق الغابات
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صرح وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، بأن خطر حرائق الغابات في بلاده تراجع مع تحول الطقس نحو أجواء خريفية.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام
عن ياسين أنه رغم تراجع خطر حرائق الغابات تبقى التقديرات عرضة للتعديل مع تأثيرات التغيير المناخي وأحوال الطقس المتطرفة التي يشهدها العالم مؤخرا.
وأوضح الوزير اللبناني أن وزارة البيئة استطاعت بموارد متواضعة مع شركائها من الوزارات المعنية والجيش والدفاع المدني تحقيق تخفيض كبير في أعداد الحرائق والمساحات المحروقة بنسبة 91.7% أقل من معدل السنوات الماضية.
وأشاد ياسين بهذة النتيجة التي وصفها بالمميزة، مشيرا إلى أنه يجب البناء عليها بدعم مؤسساتي على المستوى الوطني ورفع مستوى الوعي البيئي من خطر الحرائق للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الخضراء التي تعتبر ثروة لبنان الطبيعية.
يذكر أن وزارة البيئة اللبنانية كانت قد حذرت، في يوليو/ تموز الماضي، من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات
.
وأشارت وزارة البيئة اللبنانية في بيانها السابق إلى خطورة شديدة لإمكان اندلاع نيران يصعب السيطرة عليها وإلى احتمال تمددها بشكل مفاجئ وسريع.
وأكد البيان أن معظم المناطق المعرضة لخطر الحرائق تتوزع على الأراضي اللبنانية كافة وبخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية والبقاع، وهو ما أوضحته الوزارة ضمن إشارتها إلى خرائط مؤشر الحرائق الصادرة عن مختبر الحرائق في جامعة البلمند.