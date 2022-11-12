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https://sputnikarabic.ae/20221112/مايكروسوفت-تبدأ-في-توفير-قطع-غيار-لأحدث-حواسيبها-اللوحية-بدءا-من-2023-1070086659.html
‏"مايكروسوفت" تبدأ في توفير قطع غيار لأحدث حواسيبها اللوحية بدءا من 2023‏
‏"مايكروسوفت" تبدأ في توفير قطع غيار لأحدث حواسيبها اللوحية بدءا من 2023‏
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن توفير قطع غيار لأحدث طراز من حاسوبها اللوحي القابل للفصل "سرفيس"، في النصف ‏الأول من العام المقبل 2023، والذي كانت أزاحت... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T11:46+0000
2022-11-12T11:46+0000
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وقالت "مايكروسوفت" في تصريحات لموقع "آي فيكسيت" إنها تخطط أن تمنح قطع غيار الحاسوب بشكل واسع للأفراد ومحلات الإصلاح، فضلا عن كتيبات إصلاح كاملة لحاسوب "سرفيس برو 9" بحلول نهاية العام الحالي.كما ستوفر الشركة الأمريكية شبكة إصلاح أوسع لـ"سرفيس برو 9" في أوائل عام 2023، وذلك بمساعدة "أحد بائعي التجزئة الرئيسيين في أمريكا".وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن قابلية الإصلاح كانت "محور تركيز رئيسي" لديها في تصنيع حاسوب "سرفيس برو 9"، والذي يأتي بطرازين، ويعمل بنظام تشغيل "ويندوز 11"، ويأتي بشاشة "بيكسل سنس" قياسها 13.3 بوصة تدعم اللمس، كما أنه يدعم الرسوم وتدوين الملاحظات والأفكار بواسطة قلم رقمي، كما يحتوي على بطارية موفرة للاستخدام حتى 15.5 ساعة وحتى 19 ساعة.وتواجه شركات التكنولوجيا داخل أمريكا ضغوطا من جانب الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، من أجل تحسين قابلية الإصلاح، بما في ذلك من خلال تشريع "الحق في الإصلاح"، الذي يتطلب الوصول إلى المكونات والوثائق والتشخيصات.
https://sputnikarabic.ae/20221013/مايكروسوفت-تغير-اسم-حزمة-تطبيقاتها-الشهيرة-أوفيس-بدءا-من-نوفمبر-1068992926.html
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مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

‏"مايكروسوفت" تبدأ في توفير قطع غيار لأحدث حواسيبها اللوحية بدءا من 2023‏

11:46 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / JASON REDMONDحاسوب "مايكروسوفت سيرفيس" اللوحي
حاسوب مايكروسوفت سيرفيس اللوحي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
حاسوب "مايكروسوفت سيرفيس" اللوحي
© AFP 2022 / JASON REDMOND
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن توفير قطع غيار لأحدث طراز من حاسوبها اللوحي القابل للفصل "سرفيس"، في النصف ‏الأول من العام المقبل 2023، والذي كانت أزاحت الستار عنه الشهر الماضي.
وقالت "مايكروسوفت" في تصريحات لموقع "آي فيكسيت" إنها تخطط أن تمنح قطع غيار الحاسوب بشكل واسع للأفراد ومحلات الإصلاح، فضلا عن كتيبات إصلاح كاملة لحاسوب "سرفيس برو 9" بحلول نهاية العام الحالي.
كما ستوفر الشركة الأمريكية شبكة إصلاح أوسع لـ"سرفيس برو 9" في أوائل عام 2023، وذلك بمساعدة "أحد بائعي التجزئة الرئيسيين في أمريكا".
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن قابلية الإصلاح كانت "محور تركيز رئيسي" لديها في تصنيع حاسوب "سرفيس برو 9"، والذي يأتي بطرازين، ويعمل بنظام تشغيل "ويندوز 11"، ويأتي بشاشة "بيكسل سنس" قياسها 13.3 بوصة تدعم اللمس، كما أنه يدعم الرسوم وتدوين الملاحظات والأفكار بواسطة قلم رقمي، كما يحتوي على بطارية موفرة للاستخدام حتى 15.5 ساعة وحتى 19 ساعة.
مايكروسوفت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
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13 أكتوبر, 14:26 GMT
وتواجه شركات التكنولوجيا داخل أمريكا ضغوطا من جانب الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، من أجل تحسين قابلية الإصلاح، بما في ذلك من خلال تشريع "الحق في الإصلاح"، الذي يتطلب الوصول إلى المكونات والوثائق والتشخيصات.
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