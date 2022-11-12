https://sputnikarabic.ae/20221112/ما-هي-منظمة-الدول-التركية-1070104711.html

5 أعضاء ومراقبان... ما هي منظمة الدول التركية؟

5 أعضاء ومراقبان... ما هي منظمة الدول التركية؟

تضم منظمة الدول التركية 5 دول أعضاء إضافة إلى دولتين بصفة مراقب ويرجع تاريخ انعقاد أول قمة لدول المنظمة إلى عام 2011، بينما كانت القمة التاسعة لقادة المنظمة... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

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2022-11-12T20:44+0000

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العالم

أخبار تركيا اليوم

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وتهدف المنظمة إلى دعم علاقات التعاون القائمة بين الدول الأعضاء ويقع مقرها في مدينة إسطنبول التركية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة، الذي أوضح أن رئاسة المنظمة تتم بصورة دورية بين أعضائها.تضم المنظمة 5 دول أعضاء هي:وتضم المنظمة دولتان لها بصفة مراقب هما:وتم الكشف عن شعار وعلم المنظمة خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بها، قبل انعقاد القمة الثانية لقادة المنظمة في بشكيك، عاصمة قرغيزستان، في أغسطس/ آب عام 2012، بينما تم رفعه على مقر المنظمة في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.وخلال الفترة من 2011 حتى 2015، عقد قادة دول المنظمة قممهم السنوية بصورة منتظمة، بينما انعقدت القمة السادسة والسابعة في عامي 2018 و2019، وكانت القمة الثامنة في عام 2021.وانعقدت القمة التاسعة للمنظمة أمس الجمعة، في مدينة سمرقند الأوزباكستانية، حيث انتقلت الرئاسة الدورية للمنظمة من تركيا إلى أوزبكستان.الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن انضمام جمهورية شمال قبرص إلى المنظمةوتسعى تركيا إلى منح جمهورية شمال قبرص (غير المعترف بها دوليا سوى من جانب تركيا) صفة مراقب بمنظمة الدول التركية، وهو ما واجه الاتحاد الأوروبي بإصدار بيان يعلن فيه رفضه تصريحات تركيا بشأن قبول الكيان القبرصي التركي الانفصالي المسمى (جمهورية شمال قبرص التركية)، غير المعترف به دوليا، في منظمة الدول التركية بصفة مراقب".وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا، اليوم السبت، قالت فيه إن "محاولة الاتحاد الأوروبي منع قبرص الشمالية من أن تكون عضوا في المجتمع الدولي لا ينسجم مع النوايا الحسنة، وتكشف نفاق الاتحاد الأوروبي الذي أصبح أسير سياسات اليونان وقبرص الجنوبية".

https://sputnikarabic.ae/20220319/وزير-الخارجية-التركي-المنظمات-الدولية-وخاصة-مجلس-الأمن-بحاجة-للإصلاح-1060102539.html

https://sputnikarabic.ae/20221112/أنقرة-ترفض-معارضة-الاتحاد-الأوروبي-انضمام-جمهورية-شمال-قبرص-إلى-منظمة-الدول-التركية-1070103291.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم