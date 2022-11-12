https://sputnikarabic.ae/20221112/محادثات-بين-أمريكا-وروسيا-لتقليل-المخاطر-في-العلاقات-واشنطن-لا-تعارض-شراء-الهند-للنفط-الروسي-1070089618.html

محادثات بين أمريكا وروسيا لتقليل المخاطر في العلاقات.. واشنطن لا تعارض شراء الهند للنفط الروسي

محادثات بين أمريكا وروسيا لتقليل المخاطر في العلاقات.. واشنطن لا تعارض شراء الهند للنفط الروسي

أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، عن محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا تهدف إلى تقليل المخاطر في العلاقات بين البلدين، مشيرة أن... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T13:43+0000

2022-11-12T13:43+0000

2022-11-12T13:43+0000

عالم سبوتنيك

راديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1070089473_55:0:1299:700_1920x0_80_0_0_3ecb809cca5302b67cf7ef60beb040dd.png

عالم سبوتنيك: محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا لتقليل المخاطر في العلاقات بين البلدين.. واشنطن لا تعارض شراء الهند للنفط الروسي عالم سبوتنيك: محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا لتقليل المخاطر في العلاقات بين البلدين.. واشنطن لا تعارض شراء الهند للنفط الروسي

وأكدت واتسون لصحيفة "بوليتيكو"، أن لدى واشنطن القدرة، عند الضرورة على التحدث مباشرة مع الحكومة الروسية، وهو ما حدث في الأشهر الماضية.ولفت إلى أن وسائل إعلام غربية تحدثت عن نفاذ مخزون السلاح، الذي يحتل مساحة كبيرة من هذه المحادثات، التي ستتناول معاهدة ستارت والصواريخ طويلة المدى.وأوضح أن روسيا تتصدر حاليا قائمة الدول المنتجة للصواريخ عالية الدقة والفرط صوتية، وهي من الدول المتعقلة في استخدامها للسلاح.واشنطن لا تعارض شراء الهند للنفط الروسي بسعر أعلى من السقف الذي تريد تحديدهأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن واشنطن لا تعارض شراء الهند للنفط الروسي بسعر أعلى من السقف السعري المزعوم، لكنها اشترطت على الهند في الوقت نفسه ألا تستعين بخدمات الشركات الغربية لهذا الغرض.وأشارت إلى أن واشنطن لا تعارض مساومة الهند والصين والدول الأفريقية حول أسعار النفط مع روسيا الاتحادية.وأوضحت يلين، أن الحكومات يمكنها شراء النفط بأي سعر، طالما أنهم لا يستخدمون الخدمات الغربية ويجدون بديلا، مبينة أن هذه الخدمات تشمل التأمين والنقل والخدمات المالية.وأشار إلى أن توقعات وزيرة الخزانة الأمريكية بألا يشتري أي بلد النفط الروسي كبديل عن الغرب ليست واقعية لأن كبار المشترين الآسيويين اعتمدوا على شركات شحن ليست غربية، كما أن الصين لديها شركات تأمين استخدمها المشترون الجدد، ولهذا سيكونون بمنأى عن العقوبات التي تبدأ في الخامس من ديسمبر المقبل، فضلا عن الخصومات التي تقدمها روسيا.فلسطين تعتبر القرار الأممي بالتوجه لمحكمة العدل وطلب فتوى حول الوضع القانوني لإسرائيل يمثل حقبة جديدة لمساءلة تل أبيباعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قرار الأمم المتحدة بشأن التوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي وطلب فتوى عاجلة حول الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، يمثل "حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل".ويدعو الطلب الفلسطيني إلى إصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك يعني أن إسرائيل ستحاكم في محكمة العدل الدولية.وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على ممارسة التمييز العنصري والذي رصدته الكثير من المؤسسات الدولية، فضلا عن السلوك العدواني وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.السيسي وبايدن يؤكدان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين مصر والولايات المتحدةأكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن على التزامهما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين البلدين. وناقش الجانبان التحديات الأمنية الإقليمية، وفرص تهدئة النزاعات، والشراكة الدفاعية بينهما.وأوضح البيت الأبيض، في بيان، حول اللقاء، الذي كان على هامش قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ، أن بايدن بحث إلى جانب ذلك ملف الأمن الغذائي العالمي، وعبَّر عن تضامن واشنطن مع القاهرة، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دعم حقوق مصر المائية.وذكر أن الرئيسين ناقشا الجانب الاقتصادي وبحثا التعاون في قضايا المنطقة والأزمات الأمنية، بينها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات، فضلا عن ملف حقوق الإنسان.دعوات أممية لرفع القيود عن صادرات الأسمدة الروسية.. والحكومة الهولندية توافق على الإفراج عن 20 ألف طن عالقة في ميناء روتردامدعت الأمم المتحدة إلى الإسراع برفع جميع القيود عن صادرات الأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.وبعد اجتماع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمديرة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان مع الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين في جنيف، قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، إن جدول الأعمال المتفق عليه تم تنفيذه بشكل كامل. وجرى الحديث عن المضي قدما بتسهيل وصول الأغذية والأسمدة من روسيا، بما فيها النيتروجينية، إلى الأسواق العالمية.وأوضح أن الغرب لا يملك قراره في هذه الأزمة، وقد سقط في الفخ الذي أوقعته فيه واشنطن، وقد تم صرف أكثر من مئتي مليار دولار حتى الآن، ناهيك عن الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، مؤكدا أن المستفيد الأكبر من الأزمة هي الدول التي لديها نفط وغاز، لكن لا أحد يستطيع أن يخسر الجانب الروسي المصدر الرئيس للطاقة بالنسبة لأوروبا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, راديو, аудио