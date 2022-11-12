https://sputnikarabic.ae/20221112/مركبة-الشحن-الفضائية-الصينية-تيانتشو-5-تلتحم-بمجموعة-محطة-الفضاء-1070082492.html
مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-5" تلتحم بمجموعة محطة الفضاء
مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-5" تلتحم بمجموعة محطة الفضاء
قالت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، اليوم السبت، إن مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-5"، التي تنقل الإمدادات لمحطة "تيانقونغ" الفضائية، نفّذت التقاء... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T07:41+0000
2022-11-12T07:41+0000
2022-11-12T07:41+0000
العالم
الصين
وكالة الفضاء
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وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها رواد فضاء صينيون وصول مركبة شحن فضائية إلى محطة الفضاء الصينية، وفقا لوكالة "شينخوا".من المنتظر أن تقوم المركبة الفضائية بتسليم الوقود والإمدادات الأخرى اللازمة لمهمة طاقم المركبة الفضائية "شنتشو -15" القادمة، التي من المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام الجاري.يذكر أن بناء محطة الفضاء الصينية تم رسميا في أبريل/ نيسان 2021، حيث يتكون الهيكل الأساسي لمحطة الفضاء تيانغونغ على شكل حرف T من وحدة "تيانخه" الأساسية ووحدتين (وينتيان ومنجتيان) ملتصقتين بها.ويمكن للمحطة أن تستضيف ما يصل إلى ستة أشخاص في نفس الوقت أثناء تغيير الطاقم، ويبلغ العمر التشغيلي للمحطة 15 سنة.
https://sputnikarabic.ae/20221112/الصين-تطلق-سفينة-شحن-فضائية-إلى-محطة-تيانغونغ-بنجاح--1070081612.html
الصين
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العالم, الصين, وكالة الفضاء
العالم, الصين, وكالة الفضاء
مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-5" تلتحم بمجموعة محطة الفضاء
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قالت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، اليوم السبت، إن مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-5"، التي تنقل الإمدادات لمحطة "تيانقونغ" الفضائية، نفّذت التقاء آلياً سريعاً والتحمت بمجموعة محطة الفضاء.
وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها رواد فضاء صينيون وصول مركبة شحن فضائية إلى محطة الفضاء الصينية
، وفقا لوكالة "شينخوا".
من المنتظر أن تقوم المركبة الفضائية بتسليم الوقود والإمدادات الأخرى اللازمة لمهمة طاقم المركبة الفضائية "شنتشو -15" القادمة، التي من المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام الجاري.
يذكر أن بناء محطة الفضاء الصينية
تم رسميا في أبريل/ نيسان 2021، حيث يتكون الهيكل الأساسي لمحطة الفضاء تيانغونغ على شكل حرف T من وحدة "تيانخه" الأساسية ووحدتين (وينتيان ومنجتيان) ملتصقتين بها.
ويمكن للمحطة أن تستضيف ما يصل إلى ستة أشخاص في نفس الوقت أثناء تغيير الطاقم، ويبلغ العمر التشغيلي للمحطة 15 سنة.