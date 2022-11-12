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مصرع 18 شخصا وإصابة 6 آخرين بانقلاب حافلة ركاب في مصر... صور
مصرع 18 شخصا وإصابة 6 آخرين بانقلاب حافلة ركاب في مصر... صور
توفي 18 شخصا وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي مصر فيما تجري فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا آخرين. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T11:10+0000
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وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان، اليوم السبت، إنها تتابع حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية. وأضافت أن "الحادث أسفر عن عدد 6 حالات إصابة وعدد 18 حالة وفاة حتى الآن".وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها مع احتمالية وجود حالات وفاة أخرى.وقررت الوزارة صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى.كما تقرر صرف مساعده تكافلية للأسر وتسجيل الأسر على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسر الضحايا موجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصرع 18 شخصا وإصابة 6 آخرين بانقلاب حافلة ركاب في مصر... صور

11:10 GMT 12.11.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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توفي 18 شخصا وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي مصر فيما تجري فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا آخرين.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان، اليوم السبت، إنها تتابع حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية.
وأضافت أن "الحادث أسفر عن عدد 6 حالات إصابة وعدد 18 حالة وفاة حتى الآن".

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها مع احتمالية وجود حالات وفاة أخرى.
وقررت الوزارة صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى.
كما تقرر صرف مساعده تكافلية للأسر وتسجيل الأسر على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسر الضحايا موجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.
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