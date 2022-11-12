عربي
https://sputnikarabic.ae/20221112/مقتل-مدني-وإصابة-3-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-على-منطقة-نوفا-كاخوفكا-في-خيرسون-1070096386.html
مقتل مدني وإصابة 3 آخرين إثر قصف أوكراني على منطقة نوفا كاخوفكا في خيرسون
مقتل مدني وإصابة 3 آخرين إثر قصف أوكراني على منطقة نوفا كاخوفكا في خيرسون
أعلن فلاديمير ليونتيف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، عن مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة مدنيين نتيجة القصف الأوكراني على مدينة نوفا كاخوفكا... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T16:35+0000
2022-11-12T16:35+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069119398_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3469d61b15e4234788d228f4013122aa.jpg
وقال ليونيف على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية "حتى هذه اللحظة تأكد وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".وأوضح أن إحدى القذائف التي أطلقها الجانب الأوكراني أصابت منطقة الكنيسة الأرثوذكسية التي تقام فيها القداس.وقال ليونتيف، في وقت سابق من اليوم، إن القوات الأوكرانية قصفت المناطق الوسطى من نوفا كاخوفكا، والتي من المقرر إجلاء حوالي 200 شخص منها.وأضاف ليونتيف "اليوم تم قصف وسط المدينة، القصف مستمر في الوقت الحالي"، مضيفا أنه "أن القصف يتم بالضبط في لحظة إجلاء السكان".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
https://sputnikarabic.ae/20221112/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-نوفايا-كاخوفكا-في-خيرسون-أثناء-إجلاء-السكان-1070086264.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069119398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_889c2b45ffdcac0ee837d70276aaac7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية

مقتل مدني وإصابة 3 آخرين إثر قصف أوكراني على منطقة نوفا كاخوفكا في خيرسون

16:35 GMT 12.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن فلاديمير ليونتيف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، عن مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة مدنيين نتيجة القصف الأوكراني على مدينة نوفا كاخوفكا في خيرسون.
وقال ليونيف على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية "حتى هذه اللحظة تأكد وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".
وأوضح أن إحدى القذائف التي أطلقها الجانب الأوكراني أصابت منطقة الكنيسة الأرثوذكسية التي تقام فيها القداس.
وقال ليونتيف، في وقت سابق من اليوم، إن القوات الأوكرانية قصفت المناطق الوسطى من نوفا كاخوفكا، والتي من المقرر إجلاء حوالي 200 شخص منها.
وأضاف ليونتيف "اليوم تم قصف وسط المدينة، القصف مستمر في الوقت الحالي"، مضيفا أنه "أن القصف يتم بالضبط في لحظة إجلاء السكان".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا في خيرسون أثناء إجلاء السكان
12 نوفمبر, 11:31 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала