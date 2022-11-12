https://sputnikarabic.ae/20221112/مقتل-وإصابة-350-عسكريا-أوكرانيا-في-لوغانسك-وإسقاط-6-مسيرات-بمناطق-مختلفة-1070087095.html
مقتل وإصابة 350 عسكريا أوكرانيا في لوغانسك وإسقاط 6 مسيرات بمناطق مختلفة
مقتل وإصابة 350 عسكريا أوكرانيا في لوغانسك وإسقاط 6 مسيرات بمناطق مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا، خلال صد هجمات للقوات الأوكرانية، في لوغانسك، لافتة إلى أنه تم إسقاط مروحية طراز "مي-8"، و6... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T12:12+0000
2022-11-12T12:12+0000
2022-11-12T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت إن "الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية بين قتيل وجريح بلغت نحو 350 شخصًا في جمهورية لوغانسك، بينهم نحو 190 أوكرانيا تم قتلهم في محور كراسني - ليمان".وأضاف البيان أنه "تم إسقاط مروحية طراز (مي-8)، في مقاطعة زابوروجيه، وإسقاط 6 طائرات مسيرة دون طيار في مناطق مختلفة".وتابعت أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، حاولت وحدات من المرتزقة الأجانب شن هجمات مضادة ولكن تم وقف تقدم القوات الروسية. وتم قتل أكثر من 85 مسلحًا وسبع عربات قتالية مدرعة وشاحنتان صغيرتان".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الدفاع-الروسية-تعلن-اكتمال-نقل-القوات-إلى-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-في-منطقة-خيرسون-1070046870.html
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روسيا, القوات الروسية
مقتل وإصابة 350 عسكريا أوكرانيا في لوغانسك وإسقاط 6 مسيرات بمناطق مختلفة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا، خلال صد هجمات للقوات الأوكرانية، في لوغانسك، لافتة إلى أنه تم إسقاط مروحية طراز "مي-8"، و6 طائرات مسيرة دون طيار.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت إن "الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية بين قتيل وجريح بلغت نحو 350 شخصًا في جمهورية لوغانسك، بينهم نحو 190 أوكرانيا تم قتلهم في محور كراسني - ليمان".
وأضاف البيان أنه "تم إسقاط مروحية طراز (مي-8)، في مقاطعة زابوروجيه، وإسقاط 6 طائرات مسيرة دون طيار في مناطق مختلفة".
وتابعت أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، حاولت وحدات من المرتزقة الأجانب شن هجمات مضادة ولكن تم وقف تقدم القوات الروسية. وتم قتل أكثر من 85 مسلحًا وسبع عربات قتالية مدرعة وشاحنتان صغيرتان".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسي
ا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.