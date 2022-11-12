عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221112/مقتل-وإصابة-350-عسكريا-أوكرانيا-في-لوغانسك-وإسقاط-6-مسيرات-بمناطق-مختلفة-1070087095.html
مقتل وإصابة 350 عسكريا أوكرانيا في لوغانسك وإسقاط 6 مسيرات بمناطق مختلفة
مقتل وإصابة 350 عسكريا أوكرانيا في لوغانسك وإسقاط 6 مسيرات بمناطق مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا، خلال صد هجمات للقوات الأوكرانية، في لوغانسك، لافتة إلى أنه تم إسقاط مروحية طراز "مي-8"، و6... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T12:12+0000
2022-11-12T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت إن "الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية بين قتيل وجريح بلغت نحو 350 شخصًا في جمهورية لوغانسك، بينهم نحو 190 أوكرانيا تم قتلهم في محور كراسني - ليمان".وأضاف البيان أنه "تم إسقاط مروحية طراز (مي-8)، في مقاطعة زابوروجيه، وإسقاط 6 طائرات مسيرة دون طيار في مناطق مختلفة".وتابعت أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، حاولت وحدات من المرتزقة الأجانب شن هجمات مضادة ولكن تم وقف تقدم القوات الروسية. وتم قتل أكثر من 85 مسلحًا وسبع عربات قتالية مدرعة وشاحنتان صغيرتان".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الدفاع-الروسية-تعلن-اكتمال-نقل-القوات-إلى-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-في-منطقة-خيرسون-1070046870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

مقتل وإصابة 350 عسكريا أوكرانيا في لوغانسك وإسقاط 6 مسيرات بمناطق مختلفة

12:12 GMT 12.11.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا، خلال صد هجمات للقوات الأوكرانية، في لوغانسك، لافتة إلى أنه تم إسقاط مروحية طراز "مي-8"، و6 طائرات مسيرة دون طيار.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت إن "الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية بين قتيل وجريح بلغت نحو 350 شخصًا في جمهورية لوغانسك، بينهم نحو 190 أوكرانيا تم قتلهم في محور كراسني - ليمان".
وأضاف البيان أنه "تم إسقاط مروحية طراز (مي-8)، في مقاطعة زابوروجيه، وإسقاط 6 طائرات مسيرة دون طيار في مناطق مختلفة".
وتابعت أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، حاولت وحدات من المرتزقة الأجانب شن هجمات مضادة ولكن تم وقف تقدم القوات الروسية. وتم قتل أكثر من 85 مسلحًا وسبع عربات قتالية مدرعة وشاحنتان صغيرتان".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن عن اعتراض وتدمير 32 قذيفة صاروخية أوكرانية وإسقاط 7 طائرات مسيرة
أمس, 10:12 GMT
وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала