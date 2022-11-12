https://sputnikarabic.ae/20221112/مقتل-5-إرهابيين-إثر-ضربة-جوية-في-كركوك-1070087602.html
مقتل 5 إرهابيين إثر ضربة جوية في كركوك
مقتل 5 إرهابيين إثر ضربة جوية في كركوك
قالت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم السبت إن ضربة جوية في محافظة كركوك أسفرت عن مقتل 5 إرهابيين. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T12:34+0000
2022-11-12T12:34+0000
2022-11-12T12:34+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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وأشارت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إلى أن قيادة العمليات المشتركة مستمرة في وضع الخطط الهادفة لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية. وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني أن "القوة المشتركة عثرت على (خمس جثث لعناصر داعش و5 بنادق و7 رمانات مختلفة و24 مخزن بندقية و7 صواعق تفجير و4 جعب صدرية و10 أمتار فتيل قداحة ومبلغ مالي وخلية شمسة و20 جهاز موبايل و25 شريحة موبايل وراوتر محمول، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القوات الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
مقتل 5 إرهابيين إثر ضربة جوية في كركوك
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قالت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم السبت إن ضربة جوية في محافظة كركوك أسفرت عن مقتل 5 إرهابيين.
وأشارت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إلى أن قيادة العمليات المشتركة مستمرة في وضع الخطط الهادفة لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية
.
وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني أن "القوة المشتركة عثرت على (خمس جثث لعناصر داعش و5 بنادق و7 رمانات مختلفة و24 مخزن بندقية و7 صواعق تفجير و4 جعب صدرية و10 أمتار فتيل قداحة ومبلغ مالي وخلية شمسة و20 جهاز موبايل و25 شريحة موبايل وراوتر محمول، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".
وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القوات الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن.