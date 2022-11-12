https://sputnikarabic.ae/20221112/ميدفيديف-روسيا-لم-تستخدم-كامل-ترسانتها-العسكرية-وهي-قادرة-على-تدمير-التحالفات-المعادية-1070088136.html
ميدفيديف: روسيا لم تستخدم كامل ترسانتها العسكرية وهي قادرة على تدمير التحالفات المعادية
ميدفيديف: روسيا لم تستخدم كامل ترسانتها العسكرية وهي قادرة على تدمير التحالفات المعادية
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن موسكو لم تستخدم بعد ترسانتها الكاملة خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لافتًا إلى أن بلاده تقاتل حلف... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T12:51+0000
2022-11-12T12:51+0000
2022-11-12T12:51+0000
روسيا
ديمتري ميدفيديف
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف، في بيان على قناته الرسمية على "تلغرام"، اليوم السبت إنه "تذكير بأن روسيا، لأسباب واضحة لجميع الأشخاص العقلاء، لم تستخدم بعد ترسانتها الكاملة من الوسائل الممكنة للتدمير، ولكن كل شيء بأوانه".وأضاف ميدفيديف أن "روسيا تقاتل الناتو والعالم الغربي وحدها لذلك، فإن أي أوجه تشابه مع الماضي غير صحيحة أو مشروطة. باستثناء واحد: يمكننا وحدنا تدمير عدو قوي أو تحالفات معادية".وتابع ميدفيديف أن "روسيا اليوم هي التي تشكل النظام العالمي المستقبلي، وليس الولايات المتحدة أو بريطانيا. وسيتم بناء هذا النظام العالمي الجديد المتكافئ".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا؛ أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20220922/ميدفيديف-روسيا-اختارت-طريقها-الخاص-ولا-عودة-إلى-الوراء-1068083963.html
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روسيا, ديمتري ميدفيديف
ميدفيديف: روسيا لم تستخدم كامل ترسانتها العسكرية وهي قادرة على تدمير التحالفات المعادية
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن موسكو لم تستخدم بعد ترسانتها الكاملة خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لافتًا إلى أن بلاده تقاتل حلف الناتو والغرب وحدها، وهي قادرة على "تدمير" التحالفات المعادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف، في بيان على قناته الرسمية على "تلغرام"، اليوم السبت إنه "تذكير بأن روسيا، لأسباب واضحة لجميع الأشخاص العقلاء، لم تستخدم بعد ترسانتها الكاملة من الوسائل الممكنة للتدمير، ولكن كل شيء بأوانه".
وأضاف ميدفيديف أن "روسيا تقاتل الناتو والعالم الغربي وحدها لذلك، فإن أي أوجه تشابه مع الماضي غير صحيحة أو مشروطة. باستثناء واحد: يمكننا وحدنا تدمير عدو قوي أو تحالفات معادية".
وتابع ميدفيديف أن "روسيا اليوم هي التي تشكل النظام العالمي المستقبلي، وليس الولايات المتحدة أو بريطانيا. وسيتم بناء هذا النظام العالمي الجديد المتكافئ".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسي
ا؛ أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.