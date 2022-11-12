عربي
https://sputnikarabic.ae/20221112/وزير-إسرائيلي-يتهم-الرئيس-الفلسطيني-بممارسة-الإرهاب-السياسي-في-الأمم-المتحدة-1070103121.html
وزير إسرائيلي يتهم الرئيس الفلسطيني بممارسة "الإرهاب السياسي" في الأمم المتحدة
وزير إسرائيلي يتهم الرئيس الفلسطيني بممارسة "الإرهاب السياسي" في الأمم المتحدة
وصف وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن الموافقة على طلب فلسطين بـ "الحقير"، متهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T18:53+0000
2022-11-12T18:53+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101373/30/1013733067_0:282:2639:1766_1920x0_80_0_0_a0bf118f71040e3094e1a84c53dfcdb0.jpg
جاء ذلك في تغريدة لليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" نشرها على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم السبت، بعدما صوتت الأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مساء أمس، لصالح طلب فلسطيني يقضي بالتوجه لمحكمة العدل العليا في لاهاي لإصدار فتوى عاجلة حول "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".وقال ليبرمان إن قرار الأمم المتحدة "قرار حقير وغير مقبول".وأضاف "يأتي القرار في أعقاب النشاط الإرهابي السياسي الواضح لأبو مازن والذي جاء للتغطية على إخفاقاته في إدارة السلطة الفلسطينية وعدم قدرته على تعزيز الاقتصاد وثقة الجمهور به".وختم ليبرمان: "سنواصل دعم قوات الأمن والجيش الإسرائيلي وحماية مصالح دولة إسرائيل".وتشهد إسرائيل موجة من الغضب على خلفية القرار الذي جرى تمريره بأغلبية كبيرة في الأمم المتحدة.وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال وزير الدفاع بيني غانتس إن قرار الأمم المتحدة "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل".فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أن الخطوة الفلسطينية "لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا".ورحبت فلسطين بالقرار، الذي وصفه وزير خارجيتها رياض المالكي أمس بأنه "حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل".ومساء أمس الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن القرار يعني ببساطة أن "محكمة العدل العليا في لاهاي ستحاكم إسرائيل".وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.
https://sputnikarabic.ae/20221111/انتصار-فلسطيني-الأمم-المتحدة-تحيل-الاحتلال-الإسرائيلي-لمحكمة-العدل-الدولية--1070069156.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101373/30/1013733067_0:35:2639:2014_1920x0_80_0_0_661c4a6d1a04a778494a0aabd5047273.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة

وزير إسرائيلي يتهم الرئيس الفلسطيني بممارسة "الإرهاب السياسي" في الأمم المتحدة

18:53 GMT 12.11.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن الموافقة على طلب فلسطين بـ "الحقير"، متهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بممارسة "الإرهاب السياسي"، داخل أروقة المنظمة الأممية.
جاء ذلك في تغريدة لليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" نشرها على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم السبت، بعدما صوتت الأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مساء أمس، لصالح طلب فلسطيني يقضي بالتوجه لمحكمة العدل العليا في لاهاي لإصدار فتوى عاجلة حول "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وقال ليبرمان إن قرار الأمم المتحدة "قرار حقير وغير مقبول".
وأضاف "يأتي القرار في أعقاب النشاط الإرهابي السياسي الواضح لأبو مازن والذي جاء للتغطية على إخفاقاته في إدارة السلطة الفلسطينية وعدم قدرته على تعزيز الاقتصاد وثقة الجمهور به".
وختم ليبرمان: "سنواصل دعم قوات الأمن والجيش الإسرائيلي وحماية مصالح دولة إسرائيل".
وتشهد إسرائيل موجة من الغضب على خلفية القرار الذي جرى تمريره بأغلبية كبيرة في الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال وزير الدفاع بيني غانتس إن قرار الأمم المتحدة "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل".
فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أن الخطوة الفلسطينية "لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا".
ورحبت فلسطين بالقرار، الذي وصفه وزير خارجيتها رياض المالكي أمس بأنه "حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل".
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
انتصار فلسطيني... الأمم المتحدة تحيل "الاحتلال الإسرائيلي" لمحكمة العدل الدولية
أمس, 17:30 GMT
ومساء أمس الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن القرار يعني ببساطة أن "محكمة العدل العليا في لاهاي ستحاكم إسرائيل".
وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала