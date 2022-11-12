https://sputnikarabic.ae/20221112/وزير-الصناعة-الإيراني-يؤكد-أن-قطاع-الإنتاج-في-حالة-جيدة-1070085921.html
وزير الصناعة الإيراني يؤكد أن قطاع الإنتاج في حالة جيدة
وزير الصناعة الإيراني يؤكد أن قطاع الإنتاج في حالة جيدة
قال وزير الصناعة الإيراني فاطمي أمين، اليوم السبت، إن قطاع الإنتاج في البلاد في حالة جيدة. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T11:14+0000
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العالم
إيران
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وأكد أمين خلال مشاركته في مراسم إزاحة الستار عن نظام الشيكات الإلكترونية اتخاذ خطوة أخرى في تطوير الاقتصاد الرقمي.وأشار الوزير الإيراني إلى أن لإنتاج هو المحور الأهم في جميع قطاعات الاقتصاد وأن قطاع الإنتاج لبلاده هذا العام في حالة جيدة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أمين أن "توظيف البنى التحتية النقدية والمصرفية والمالية التي تقلل من تكلفة المعاملات، سیسهم في تعزيز الإنتاج بالبلاد".
https://sputnikarabic.ae/20221111/إيران-تؤكد-أن-إرسالها-أسلحة-إلى-روسيا-ضد-أوكرانيا-ادعاء-لا-أساس-له-من-الصحة-1070058986.html
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العالم, إيران
وزير الصناعة الإيراني يؤكد أن قطاع الإنتاج في حالة جيدة
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قال وزير الصناعة الإيراني فاطمي أمين، اليوم السبت، إن قطاع الإنتاج في البلاد في حالة جيدة.
وأكد أمين خلال مشاركته في مراسم إزاحة الستار عن نظام الشيكات الإلكترونية اتخاذ خطوة أخرى في تطوير الاقتصاد الرقمي.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن لإنتاج هو المحور الأهم في جميع قطاعات الاقتصاد وأن قطاع الإنتاج لبلاده هذا العام في حالة جيدة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أمين أن "توظيف البنى التحتية النقدية والمصرفية والمالية التي تقلل من تكلفة المعاملات، سیسهم في تعزيز الإنتاج بالبلاد".