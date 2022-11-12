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https://sputnikarabic.ae/20221112/وزير-داخلية-البحرين-يعلن-التعامل-فوريا-مع-محاولات-يائسة-لاختراق-مواقع-حكومية-قبل-بدء-الانتخابات-1070089289.html
وزير داخلية البحرين يعلن التعامل فوريا مع محاولات "يائسة" لاختراق ‏مواقع حكومية قبل بدء الانتخابات
وزير داخلية البحرين يعلن التعامل فوريا مع محاولات "يائسة" لاختراق ‏مواقع حكومية قبل بدء الانتخابات
أعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم السبت، عن التعامل ‏بشكل فوري مع محاولات وصفها بـ"اليائسة" لاختراق مواقع حكومية... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T13:33+0000
2022-11-12T13:33+0000
البحرين
العالم العربي
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وقال: "تم التعامل وبشكل فوري مع المحاولات اليائسة التي استهدفت النيل من الانتخابات، والحضور الوطني الواضح خير رد وجواب على تلك المحاولات اليائسة".وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين أعلنت في بيان لها، أمس الجمعة، عن استهداف مواقع إلكترونية بهدف تعطيل العملية الانتخابية، وبث رسائل سلبية للتأثير عليها، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.وطلبت الوحدة من المواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، و الإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني على مدار الساعة.وتوجه الناخبون في مملكة البحرين، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية.وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يوم 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في 37 دولة حول العالم.وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، شهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبا.وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.وسيختار الناخبون البحرينيون، من بين 507 مترشحين حسب القوائم النهائية، 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوا للمجالس البلدية.
https://sputnikarabic.ae/20220908/ملك-البحرين-يصدر-مرسوما-بتحديد-موعد-الانتخابات-البرلمانية-1067497458.html
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البحرين, العالم العربي
البحرين, العالم العربي

وزير داخلية البحرين يعلن التعامل فوريا مع محاولات "يائسة" لاختراق ‏مواقع حكومية قبل بدء الانتخابات

13:33 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / -كتبة اقتراع بحرينيون يعدون صناديق الاقتراع في مركز اقتراع في جزيرة المحرق شمال العاصمة المنامة خلال الانتخابات البرلمانية، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
كتبة اقتراع بحرينيون يعدون صناديق الاقتراع في مركز اقتراع في جزيرة المحرق شمال العاصمة المنامة خلال الانتخابات البرلمانية، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
كتبة اقتراع بحرينيون يعدون صناديق الاقتراع في مركز اقتراع في جزيرة المحرق شمال العاصمة المنامة خلال الانتخابات البرلمانية، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / -
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أعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم السبت، عن التعامل ‏بشكل فوري مع محاولات وصفها بـ"اليائسة" لاختراق مواقع حكومية إلكترونية، قبل انطلاق الانتخابات ‏النيابية والبلدية في المملكة.‏
وقال: "تم التعامل وبشكل فوري مع المحاولات اليائسة التي استهدفت النيل من الانتخابات، والحضور الوطني الواضح خير رد وجواب على تلك المحاولات اليائسة".
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين أعلنت في بيان لها، أمس الجمعة، عن استهداف مواقع إلكترونية بهدف تعطيل العملية الانتخابية، وبث رسائل سلبية للتأثير عليها، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.
وطلبت الوحدة من المواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، و الإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني على مدار الساعة.
وتوجه الناخبون في مملكة البحرين، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية.
وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يوم 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في 37 دولة حول العالم.
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ملك البحرين يصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية
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وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، شهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.
ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبا.
وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.
وسيختار الناخبون البحرينيون، من بين 507 مترشحين حسب القوائم النهائية، 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوا للمجالس البلدية.
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