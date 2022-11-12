عربي
https://sputnikarabic.ae/20221112/70-ألف-طلقة-وعشرات-القنابل-تفاصيل-جديدة-عن-سرقة-قاعدة-إسرائيلية-بالجولان-1070096150.html
70 ألف طلقة وعشرات القنابل.. تفاصيل جديدة عن سرقة قاعدة إسرائيلية بالجولان
70 ألف طلقة وعشرات القنابل.. تفاصيل جديدة عن سرقة قاعدة إسرائيلية بالجولان
كشفت وسائل إعلام عبرية عن كمية الذخيرة التي سُرقت الليلة الماضية من قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T16:29+0000
2022-11-12T16:29+0000
الجولان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102358/65/1023586595_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_13e906bd8da4e12c4f135aa795571d46.jpg
وقالت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" والقناة السابعة، إن التقديرات تشير إلى 70 ألف طلقة من عيار 5.56 ملم، و70 قنبلة شديدة الانفجار.وبحسب المصادر ذاتها اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية عدد من سكان الشمال للاشتباه في قيامهم بالسرقة ومن المتوقع أن تطلب الشرطة الليلة تمديد اعتقالهم. وستتم جلسة الاستماع في محكمة الصلح في الناصرة خلف أبواب موصدة.وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة وحرس الحدود بعمليات تمشيط وتفتيش في المنطقة بحثا عن الذخيرة المسروقة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الجيش في بيان: "سُرقت ذخيرة عسكرية من قاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال البلاد، ويجري التحقيق في ملابسات السرقة من قبل الشرطة العسكرية، وعند الانتهاء من التحقيق، ستُحال النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها".وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن مجهولين اقتحموا معسكر "تسنوبار" في هضبة الجولان الليلة الماضية وسرقوا منه ذخائر كثيرة.وقالت إن أحد اتجاهات التحقيق الجاري حاليا "هو أن اللصوص قد استعانوا بتعاون جنود من داخل القاعدة".وفي الآونة الأخيرة، تكررت حوادث السرقة من داخل القواعد العسكرية الإسرائيلية. في الشهر الماضي فقط، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن لصوصا سرقوا نحو 30 ألف طلقة من قاعدة "سديه تيمان" جنوب البلاد، على الرغم من حقيقة أن عشرات الملايين من الشواكل قد تم استثمارها في تأمين القاعدة.
https://sputnikarabic.ae/20221112/التحقيق-في-تورط-جنود-سرقة-ذخيرة-عسكرية-كبيرة-من-معسكر-إسرائيلي-بالجولان-المحتل-1070091782.html
الجولان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102358/65/1023586595_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_e79d39870f250201dfacc0efd9567007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

70 ألف طلقة وعشرات القنابل.. تفاصيل جديدة عن سرقة قاعدة إسرائيلية بالجولان

16:29 GMT 12.11.2022
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي في الجولان
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام عبرية عن كمية الذخيرة التي سُرقت الليلة الماضية من قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وقالت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" والقناة السابعة، إن التقديرات تشير إلى 70 ألف طلقة من عيار 5.56 ملم، و70 قنبلة شديدة الانفجار.
وبحسب المصادر ذاتها اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية عدد من سكان الشمال للاشتباه في قيامهم بالسرقة ومن المتوقع أن تطلب الشرطة الليلة تمديد اعتقالهم. وستتم جلسة الاستماع في محكمة الصلح في الناصرة خلف أبواب موصدة.
وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة وحرس الحدود بعمليات تمشيط وتفتيش في المنطقة بحثا عن الذخيرة المسروقة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الجيش في بيان: "سُرقت ذخيرة عسكرية من قاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال البلاد، ويجري التحقيق في ملابسات السرقة من قبل الشرطة العسكرية، وعند الانتهاء من التحقيق، ستُحال النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
التحقيق في تورط جنود.. سرقة ذخيرة عسكرية كبيرة من معسكر إسرائيلي بالجولان المحتل
14:16 GMT
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن مجهولين اقتحموا معسكر "تسنوبار" في هضبة الجولان الليلة الماضية وسرقوا منه ذخائر كثيرة.
وقالت إن أحد اتجاهات التحقيق الجاري حاليا "هو أن اللصوص قد استعانوا بتعاون جنود من داخل القاعدة".
وفي الآونة الأخيرة، تكررت حوادث السرقة من داخل القواعد العسكرية الإسرائيلية. في الشهر الماضي فقط، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن لصوصا سرقوا نحو 30 ألف طلقة من قاعدة "سديه تيمان" جنوب البلاد، على الرغم من حقيقة أن عشرات الملايين من الشواكل قد تم استثمارها في تأمين القاعدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала