https://sputnikarabic.ae/20221113/أمير-قطر-معزيا-أردوغان-نقف-إلى-جانب-تركيا-ونؤيد-الخطوات-التي-تتخذها-للحفاظ-على-أمنها--1070128610.html

أمير قطر معزيا أردوغان: نقف إلى جانب تركيا ونؤيد الخطوات التي تتخذها للحفاظ على أمنها

أمير قطر معزيا أردوغان: نقف إلى جانب تركيا ونؤيد الخطوات التي تتخذها للحفاظ على أمنها

أعرب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في وقت سابق من اليوم الأحد، في منطقة تقسيم... 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T20:02+0000

2022-11-13T20:02+0000

2022-11-13T20:04+0000

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه تميم بأردوغان "أعرب فيه عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة إسطنبول، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين"، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).وأكد أمير قطر على وقوف بلاده "بجانب تركيا وشعبها الشقيق، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مجددا موقف قطر "الثابت من رفض العنف والإرهاب واستهداف المدنيين والأبرياء".وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أعربت في بيان عن إدانة الدوحة و"استنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في منطقة "تقسيم" وسط مدينة إسطنبول".وشدد البيان على "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معربا عن تضامن الدوحة التام مع تركيا و"دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".وأعلن والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا، مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط المدينة والمكتظ بالسياح والزائرين.وقال أردوغان في أول تعليق له، "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك"، على ما نفلت وكالة الأناضول الرسمية.

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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم