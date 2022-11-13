https://sputnikarabic.ae/20221113/أنقرة-تفرض-حظرا-مؤقتا-على-نشر-أخبار-الانفجار-في-وسائل-الإعلام-1070120134.html

مصدر لـ"سبوتنيك": السلطات التركية تدرس فرضية وجود "هجوم إرهابي" على خلفية تفجير إسطنبول

مصدر لـ"سبوتنيك": السلطات التركية تدرس فرضية وجود "هجوم إرهابي" على خلفية تفجير إسطنبول

فرض المجلس الأعلى للبث التلفزيوني والإذاعي في تركيا، اليوم الأحد، حظرا مؤقتا على بث أي تقارير لقنوات تلفزيونية من موقع الانفجار وسط اسطنبول. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T14:28+0000

2022-11-13T14:28+0000

2022-11-13T15:21+0000

العالم

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وقال المجلس في بيان نشر على "تويتر": "يما يتعلق بالانفجار في اسطنبول، فُرض حظر على البث (من مكان الحادث). نلفت انتباه جميع مؤسساتنا الإعلامية إلى ذلك".وبدوره، قال محافظ العاصمة التركية إسطنبول، علي يرلي كايا، في تغريدة على "تويتر": "وبحسب معطيات أولية، أسفر الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 38 آخرين، وتلقى جرحانا المساعدة الطبية".وقال شاهد عيان من موقع الانفجار لوكالة "سبوتنيك" إن الشرطة أغلقت مداخل ومخارج شارع الاستقلال وسط اسطنبول حيث وقع انفجار وتم إجلاء السكان.وأشار المراسل إلى أن عناصر الشركة التركية مع سيارات الشرطة تواجدت في منطقة الانفجار، مع تحليق مروحيات في سماء المنطقة، وأن الشرطة طوقت محطة شيشلي.وقع انفجار على طريق رئيسي للمشاة في قلب مدينة اسطنبول التركية، وقالت محطة "إن تي في"، إن الانفجار وقع في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم، وطوقت قوات الأمن المنطقة حيث تجري عمليات نقل للمصابين ومعاينة الموقع.وذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية أن الانفجار وقع بعد الساعة 4:00 مساء بقليل (13:00 بتوقيت غرينتش) وقالت إن هناك "جرحى". وقالت محطة "سي إن إن ترك" إن 11 شخصا أصيبوا على الأقل.من جانبه قال محافظ إسطنبول علي يرليكايا في تغريدة: "اليوم في نحو الساعة 16:20 وقع انفجار في شارع استقلال بمنطقة تقسيم. تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى موقع الحادث. سقط قتلى وجرحى وسيتم إعلان التفاصيل".ويعتبر شارع الاستقلال، من الطرق المزدحمة، وهو مخصص للمشاة ويشتهر بتدفق السياح والسكان المحليين، حيث تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم الشهيرة.

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