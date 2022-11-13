https://sputnikarabic.ae/20221113/إثيوبيا-تستضيف-قمة-أممية-عن-الإنترنت-بعد-اتفاق-السلام-مع-جبهة-تيغراي-1070118657.html
إثيوبيا تستضيف قمة أممية عن الإنترنت بعد اتفاق السلام مع جبهة تيغراي
إثيوبيا تستضيف قمة أممية عن الإنترنت بعد اتفاق السلام مع جبهة تيغراي
تعتزم هيئة أممية مسؤولة عن تعزيز الوصول للإنترنت، عقد اجتماعها السنوي في إثيوبيا، رغم الانتقادات الموجهة للحكومة بعد قطع الاتصال بالشبكة خلال الصراع مع جبهة... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T14:11+0000
2022-11-13T14:11+0000
2022-11-13T14:11+0000
أخبار إثيوبيا
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من المقرر عقد منتدى حوكمة الإنترنت، الذي يجذب كبار القادة مثل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، هذا العام في الفترة من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.وجه نقاد وهيئات دولية النقد في السابق لإثيوبيا بعد منع الحكومة المواطنين من الاتصال بالإنترنت، الأمر الذي قالوا إنه يعرض الروابط الأسرية وحقوق الإنسان وتدفق المعلومات للخطر.استمر القتال بين أديس أبابا وجبهة تيغراي قرابة عامين، وأعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، حيث حاولت السلطات الفيدرالية الإثيوبية عزل قادة تيغراي المتمردين. تؤكد الحكومة أنها لم تستهدف شعب تيغراي عمدا.الآن، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أشيد به على نطاق واسع ووقع في الثاني من نوفمبر، ستعيد الحكومة الإثيوبية خدمات الاتصالات الأساسية والنقل والخدمات المصرفية لأكثر من 5 ملايين شخص في تيغراي.روجت حكومة أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، لمنتدى حوكمة الإنترنت القادم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تسعى جاهدة لتعزيز مكانة إثيوبيا كقوة اقتصادية إقليمية ومركز دبلوماسي أفريقي.
https://sputnikarabic.ae/20221104/صندوق-النقد-الدولي-يناقش-برنامج-تمويل-إثيوبيا-بعد-اتفاق-السلام-مع-جبهة-تيغراي-1069836722.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم, منظمة الأمم المتحدة
إثيوبيا تستضيف قمة أممية عن الإنترنت بعد اتفاق السلام مع جبهة تيغراي
تابعنا عبر
تعتزم هيئة أممية مسؤولة عن تعزيز الوصول للإنترنت، عقد اجتماعها السنوي في إثيوبيا، رغم الانتقادات الموجهة للحكومة بعد قطع الاتصال بالشبكة خلال الصراع مع جبهة تحرير تيغراي.
من المقرر عقد منتدى حوكمة الإنترنت، الذي يجذب كبار القادة مثل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، هذا العام في الفترة من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
وجه نقاد وهيئات دولية النقد في السابق لإثيوبيا بعد منع الحكومة المواطنين من الاتصال بالإنترنت، الأمر الذي قالوا إنه يعرض الروابط الأسرية وحقوق الإنسان وتدفق المعلومات للخطر.
استمر القتال بين أديس أبابا وجبهة تيغراي
قرابة عامين، وأعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، حيث حاولت السلطات الفيدرالية الإثيوبية عزل قادة تيغراي المتمردين. تؤكد الحكومة أنها لم تستهدف شعب تيغراي عمدا.
الآن، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار
الذي أشيد به على نطاق واسع ووقع في الثاني من نوفمبر، ستعيد الحكومة الإثيوبية خدمات الاتصالات الأساسية والنقل والخدمات المصرفية لأكثر من 5 ملايين شخص في تيغراي.
روجت حكومة أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، لمنتدى حوكمة الإنترنت القادم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تسعى جاهدة لتعزيز مكانة إثيوبيا كقوة اقتصادية إقليمية ومركز دبلوماسي أفريقي.