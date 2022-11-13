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https://sputnikarabic.ae/20221113/إسبانيا-تمدد-فترة-نشر-أنظمة-باتريوت-الخاصة-بها-في-تركيا-1070116876.html
إسبانيا تمدد فترة نشر أنظمة "باتريوت" الخاصة بها في تركيا
إسبانيا تمدد فترة نشر أنظمة "باتريوت" الخاصة بها في تركيا
مددت إسبانيا انتشار منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في مدينة أضنة التركية حتى يونيو/ حزيران 2023، حسبما ذكرت تقارير اليوم الأحد. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T13:28+0000
2022-11-13T13:28+0000
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أنقرة- سبوتنيك. في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، طلبت أنقرة من حلف "الناتو" تزويدها بأنظمة دفاع باتريوت للحماية من هجوم جوي محتمل من سوريا.وافقت الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا على تزويد تركيا بنظامي دفاع جوي من كل دولة. في عام 2015، حلت إسبانيا محل فرقة "باتريوت" الهولندية.وبحسب وكالة الأنباء التركية "كرار"، فإن نظام الدفاع "باتريوت" المتمركز في أضنة، والذي قدمته إسبانيا، كان من المقرر أن ينهي مهمته في وقت لاحق من هذا العام، لكن البلاد مددت وجود المنظومة وخدمة الأفراد العسكريين حتى يونيو.منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، نأت تركيا بقوة عن الرئيس السوري بشار الأسد وقدمت الدعم لخصومه، بما في ذلك المساعدات العسكرية.تصاعدت التوترات بين البلدين بشكل كبير في عام 2012 بعد أن أسقطت القوات السورية طائرة مقاتلة تركية واندلعت اشتباكات حدودية في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام.
https://sputnikarabic.ae/20220513/أمريكا-تبحث-تزويد-سويسرا-بطائرات-إف-35-ومنصات-باتريوت-1062198615.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو, العالم
أخبار تركيا اليوم, الناتو, العالم

إسبانيا تمدد فترة نشر أنظمة "باتريوت" الخاصة بها في تركيا

13:28 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magenمنظومة باتريوت للدفاع الجوي
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magen
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مددت إسبانيا انتشار منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في مدينة أضنة التركية حتى يونيو/ حزيران 2023، حسبما ذكرت تقارير اليوم الأحد.
أنقرة- سبوتنيك. في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، طلبت أنقرة من حلف "الناتو" تزويدها بأنظمة دفاع باتريوت للحماية من هجوم جوي محتمل من سوريا.
وافقت الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا على تزويد تركيا بنظامي دفاع جوي من كل دولة. في عام 2015، حلت إسبانيا محل فرقة "باتريوت" الهولندية.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
أمريكا تبحث تزويد سويسرا بطائرات "إف 35" ومنصات "باتريوت"
13 مايو, 16:44 GMT
وبحسب وكالة الأنباء التركية "كرار"، فإن نظام الدفاع "باتريوت" المتمركز في أضنة، والذي قدمته إسبانيا، كان من المقرر أن ينهي مهمته في وقت لاحق من هذا العام، لكن البلاد مددت وجود المنظومة وخدمة الأفراد العسكريين حتى يونيو.
منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، نأت تركيا بقوة عن الرئيس السوري بشار الأسد وقدمت الدعم لخصومه، بما في ذلك المساعدات العسكرية.
تصاعدت التوترات بين البلدين بشكل كبير في عام 2012 بعد أن أسقطت القوات السورية طائرة مقاتلة تركية واندلعت اشتباكات حدودية في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام.
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