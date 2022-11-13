https://sputnikarabic.ae/20221113/إسرائيل-تعرض-على-تركيا-المساعدة-بعد-تفجير-إسطنبول-الإرهابي-1070126837.html
إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة بعد تفجير إسطنبول الإرهابي
إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة بعد تفجير إسطنبول الإرهابي
عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، مساعدة تركيا "بقدر ما هو مطلوب"، في أعقاب التفجير الإرهابي الذي وقع بشارع تقسيم في إسطنبول وأسفر عن... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T18:13+0000
2022-11-13T18:13+0000
2022-11-13T18:13+0000
بيني غانتس
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
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وقال غانتس في تغريدات بحسابه على تويتر: "أود أن أعرب عن تعازيّ للحكومة التركية والشعب التركي وأسر الذين قتلوا في الهجوم الدامي الذي وقع اليوم في إسطنبول".وأضاف أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل "مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما هو مطلوب".وتابع غانتس: "في الساعة الماضية نقلت تعازيّ نيابةً عن المؤسسة الأمنية وبالنيابة عن نظيري الوزير (خلوصي) أكار".واعتبر أن "الهجوم تذكير قاس بالحاجة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يؤذون المدنيين الأبرياء".وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلن والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا، مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط المدينة والمكتظ بالسياح والزائرين.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تعليق له، "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك"، على ما نفلت وكالة الأناضول الرسمية.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
بيني غانتس, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة بعد تفجير إسطنبول الإرهابي
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عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، مساعدة تركيا "بقدر ما هو مطلوب"، في أعقاب التفجير الإرهابي الذي وقع بشارع تقسيم في إسطنبول وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.
وقال غانتس في تغريدات بحسابه على تويتر: "أود أن أعرب عن تعازيّ للحكومة التركية والشعب التركي وأسر الذين قتلوا في الهجوم الدامي الذي وقع اليوم في إسطنبول
".
وأضاف أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل "مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما هو مطلوب".
وتابع غانتس
: "في الساعة الماضية نقلت تعازيّ نيابةً عن المؤسسة الأمنية وبالنيابة عن نظيري الوزير (خلوصي) أكار".
واعتبر أن "الهجوم تذكير قاس بالحاجة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يؤذون المدنيين الأبرياء".
وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلن والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا، مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط المدينة والمكتظ بالسياح والزائرين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
في أول تعليق له، "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك"، على ما نفلت وكالة الأناضول الرسمية.